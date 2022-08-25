В Новом Уренгое спасатели вытащили из-под бетонной плиты девятерых новорожденных щенков

Фото: скриншот из видео. Спасенные малыши.

На днях в Новом Уренгое развернулась настоящая спецоперация по спасению девяти новорожденных щенков, которые оказались зажаты в узкой щели между бетонными плитами здания «Газпром техникума».

По словам местного волонтера Дианы Обласовой, пространство, из которого не смогли выбраться крохи, оказалось их первым домом. Родила малышей собака по кличке Ночка, которая находится под кураторством волонтеров Восточного микрорайона.

Поняв, что таким образом мать и щенки долго не протянут, зоозащитница бросила клич о помощи в социальных сетях, а также обратилась к руководству технику. В итоге администрация учебного заведения отнеслась к сложившейся ситуации с большим пониманием и согласилась оказать поддержку.

Поскольку ждать было некогда, на место вызвали сотрудников МЧС. Спасатели оперативно взялись за дело и вытащили всех щенков.

- Это гораздо легче, чем спасение людей. Щенята очень маленькие и хрупкие, чтобы не повредить их руками, мы залезли под плиту и достали всех, - рассказал начальник пожарного караула Кирилл Шишкин.

Оказавшись на поверхности, ничего не понимающие малыши припали к траве и начали перебирать лапками, испуганно попискивая. Чтобы крохи не потерялись, спасатели бережно помести их в большую коробку. Мать щенков все это время была рядом, озабоченно наблюдая за действиями людей.

История спасения получила настолько громкую огласку, что ее прокомментировал даже глава города Андрей Воронов.

- Решили, что именно с этих щенков и начнется история нашего нового приюта. Он пока не готов к работе в полном объеме, там еще идет монтаж оборудования. Но для этой собачьей многодетной семьи точно уже найдется место. Они будут под надежным присмотром. Шефство над щенками взял мой первый зам Виктор Пузанов, - сказал градоначальник.

Как только щенки станут самостоятельными, их можно будет взять домой. Каждый из них станет отличным другом своему будущему хозяину.

Кстати, ямальские спасатели довольно часто приходят на помощь к четвероногим. Например, в конце прошлого года они достали из вентиляционной трубы жилого дома маленького котенка, а чуть ранее - вытащили из огня перепуганного кота. Животное находилось внутри станции техобслуживания, когда началось возгорание. Самостоятельно выбраться на волю у хвостатого не получилось. Также пожарные приложили руку к спасению собаки, которая два дня провела под завалами сгоревшего дома в Лабытнанги. Все это время пес подавал признаки жизни и жалобно скулил. А еще сотрудники МЧС вызволили из подвала частного дома в Тарко-Сале собаку и двух кошек. Их хозяева уехали в отпуск, а животных заперли в полной темноте, оставив им немного еды и воды.