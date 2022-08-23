«Мы не понимаем, кто нам врет»: волонтеры из Коротчаево пытаются спасти приют для бездомных животных от закрытия

Фото предоставлено волонтерами. Маленькие постояльцы приюта.

Несколько недель назад Новый Уренгой облетела новость о закрытии частного приюта «Подари мне жизнь». На его официальной странице в соцсети «ВКонтакте» появился слезливый пост, в котором говорилось, что власти перекрыли центру финансирование, поэтому он больше не в силах принимать новых постояльцев. Однако мало кто знает, что история, приведшая к такому финалу, началась еще в 2021 году. Но обо все по порядку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как уже упоминалось выше, странности начались еще в 2021 году и первыми, кто столкнулся с ними, стали волонтеры филиала центра из Коротчаево.

Дело в том, что микрорайон, расположенный в 79 километрах от Нового Уренгоя, всегда славился обилием собак на улице, но вот никакого приюта для них там не было. Чтобы исправить эту ситуацию, было решено открыть в населенном пункте филиал центра «Подари мне жизнь» в здании бывшего детсада.

Волонтеры, вызвавшиеся трудятся в нем на безвозмездной основе, начали отмывать и приводить здание в порядок. С апреля они, не жалея сил и времени, провели в помещениях генеральную уборку, завезли домики для котиков, моющие средства и т. д. Спустя месяц состоялось долгожданное открытие приюта, но не официальное, а техническое, после чего начали завозить животных.

Фото предоставлено волонтерами. Здание приюта снаружи.

КАК БЫЛА ПОСТРОЕНА РАБОТА

После технического открытия волонтеры дружно взялись за дело: сами распределяли дежурства, прибирались, гуляли с питомцами и, разумеется, кормили. Кстати, зоозащитники кормили абсолютно всех животных, даже тех, которые не имели к приюту никакого отношения. Собакам, обитающим за территорией, готовили еду (продукты покупали за свой счет), а тем, кто находился в стенах здания, давали привезенный корм.

При этом волонтеры продолжали задавать вопрос директору приюта Екатерине Чернолиховой о том, когда же будет официальное открытие, поскольку надо заниматься пиаром животных, искать им новых владельцев, а в ответ слышали лишь очередное «скоро».

Немаловажен и тот факт, что волонтеры - это люди, которые помогают на безвозмездной основе и не всегда у них есть свободное время, а с официальным открытием в приюте смогли бы приступить к работе нанятые по договору сотрудники с полноценной зарплатой.

Фото предоставлено волонтерами. Эта дама по кличке Майя сейчас проживает с новыми хозяевами.

КУДА ДЕЛИСЬ СОБАКИ

Так продолжалось до 10 августа текущего года. Приехав в этот день в приют, волонтеры увидели, что собаки исчезли вместе с вольерами. Оказалось, что директор самовольно приняла решение переправить животных в Новый Уренгой, поскольку филиал, расположенный в Коротчаево, прекращает свое существование, так и не открывшись официально.

Но самое интересное в этом деле то, что незадолго до всех этих событий в приют приезжала его руководитель и глава города Андрей Воронов. Походив и посмотрев, они молча собрались и уехали, даже не обмолвившись о возможном закрытии.

Сейчас псы якобы находятся в главном приюте, а всего там содержится около 400 животных, которым, по словам самой Екатерины Чернолиховой, вскоре нечего будет есть, так как учреждению перекрыли финансирование.

И тут возникает вопрос: зачем перевозить животных из Коротчаево в Новый Уренгой, тем самым усугубляя ситуацию в основном здании за счет увеличения численности питомцев?

По словам волонтеров, они бы без проблем прокормили свои собак, но их никто не спросил.

Есть в этом деле и еще одна странность. Как утверждает госпожа Чернолихова, в газовую столицу забрали абсолютно всех собак, что были в приюте, однако зоозащитники и местные жители то и дело встречают знакомых им псов на поселковых улицах. Обознаться все разом просто не могли.

Фото предоставлено волонтерами. У этого пса все три лапы попали в капкан, поэтому их пришлось ампутировать.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ

Как утверждает сама Чернолихова, причина закрытия - внезапная потеря финансирования. Ранее центр жил за счет различных грантов и субсидий. Поскольку в поселке нет муниципального приюта, то отловом приходилось заниматься частному. И за счет этого как раз происходила материальная поддержка от властей.

Пытаясь разобраться в происходящем, волонтерам удалось пробиться на личный прием к градоначальнику. И, по его словам, финансирование прекращено из-за того, что руководительница не смогла отчитаться за выделенные ей ранее деньги.

Чтобы официально подтвердить эту информацию, «Комсомольская правда - Ямал» отправила в мэрию запроси, но спустя установленный законом срок (7 дней) ответ так и не пришел.

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛА ПРОКУРАТУРА

Еще до того как стало известно о закрытии приюта, в него внезапно нагрянули сотрудники прокуратуры. То, что представители надзорного ведомства регулярно наведываются в главный новоуренгойский корпус, - не секрет, проверки там проходят с регулярным постоянством, потому что так заведено законом. А филиал в Коротчаево даже официально не существовал. Так зачем же тогда в него приезжать?

По неподтвержденной информации, прокуратура посетила приют все из-за тех же денег, о которых не смогла отчитаться директор. Как утверждают различные «источники», немалое финансирование было выделено на ремонт здания, в котором располагался центр. Бывший детсад действительно находился не в самом лучшем состоянии: течет крыша, голые трубы, которые лопнут с наступлением морозов...

Для создания видимости в приют даже приезжала бригада рабочих, но ничего так и не было сделано.

К сожалению, ответ на этот запрос, отправленный «Комсомолкой», также не поступил.

Фото предоставлено волонтерами. Здание приюта внутри.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ПОСЕЛКЕ

По словам волонтеров, собачий вопрос в поселке всегда стоял довольно остро, а сейчас это - основная тема, поскольку с закрытием филиала отлов существенно замедлился. Теперь жителям необходимо оставлять заявки через Единую диспетчерскую службу, а это куда дольше.

И пока администрация с руководительницей не могут договориться, страдают от этого обычные люди, которых то и дело покусывают агрессивные псы.

А ЧТО ГУБЕРНАТОР

На прошлой неделе губернатор Дмитрий Артюхов побывал в Новом Уренгое и Коротчево в рамках «Честного маршрута». Как оказалось, проблема беспризорных собак в муниципалитете обогнала по значимости даже жилищный вопрос.

- Новый Уренгой - последний из 13 муниципалитетов, где должен открыться муниципальный приют для бездомных животных. Частично это решит проблему. Во всех остальных городах они уже построены, в газовой столице, к сожалению, долго занимались этим вопросом. Ко Дню города приют откроют, там уже почти все готово, - сказал глава региона.

Также в ходе разговора Дмитрий Артюхов сообщил о планах построить приют в Коротчаево.

ИТОГИ

Сейчас приют в Коротчаево начинает понемногу принимать животных, а администрация обещает найти подрядчика, который будет обслуживать здание.

Как говорят волонтеры, на словах все это звучит очень красиво, но как будет дальше на самом деле, покажет время.