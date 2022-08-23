«Мы не понимаем, кто нам врет»: волонтеры из Коротчаево пытаются спасти приют для бездомных животных от закрытия

Фото предоставлено волонтерами. Маленькие постояльцы приюта.
Несколько недель назад Новый Уренгой облетела новость о закрытии частного приюта «Подари мне жизнь». На его официальной странице в соцсети «ВКонтакте» появился слезливый пост, в котором говорилось, что власти перекрыли центру финансирование, поэтому он больше не в силах принимать новых постояльцев. Однако мало кто знает, что история, приведшая к такому финалу, началась еще в 2021 году. Но обо все по порядку.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Как уже упоминалось выше, странности начались еще в 2021 году и первыми, кто столкнулся с ними, стали волонтеры филиала центра из Коротчаево.
Дело в том, что микрорайон, расположенный в 79 километрах от Нового Уренгоя, всегда славился обилием собак на улице, но вот никакого приюта для них там не было. Чтобы исправить эту ситуацию, было решено открыть в населенном пункте филиал центра «Подари мне жизнь» в здании бывшего детсада.
Волонтеры, вызвавшиеся трудятся в нем на безвозмездной основе, начали отмывать и приводить здание в порядок. С апреля они, не жалея сил и времени, провели в помещениях генеральную уборку, завезли домики для котиков, моющие средства и т. д. Спустя месяц состоялось долгожданное открытие приюта, но не официальное, а техническое, после чего начали завозить животных.
Фото предоставлено волонтерами. Здание приюта снаружи.
КАК БЫЛА ПОСТРОЕНА РАБОТА
После технического открытия волонтеры дружно взялись за дело: сами распределяли дежурства, прибирались, гуляли с питомцами и, разумеется, кормили. Кстати, зоозащитники кормили абсолютно всех животных, даже тех, которые не имели к приюту никакого отношения. Собакам, обитающим за территорией, готовили еду (продукты покупали за свой счет), а тем, кто находился в стенах здания, давали привезенный корм.
При этом волонтеры продолжали задавать вопрос директору приюта Екатерине Чернолиховой о том, когда же будет официальное открытие, поскольку надо заниматься пиаром животных, искать им новых владельцев, а в ответ слышали лишь очередное «скоро».
Немаловажен и тот факт, что волонтеры - это люди, которые помогают на безвозмездной основе и не всегда у них есть свободное время, а с официальным открытием в приюте смогли бы приступить к работе нанятые по договору сотрудники с полноценной зарплатой.
Фото предоставлено волонтерами. Эта дама по кличке Майя сейчас проживает с новыми хозяевами.
КУДА ДЕЛИСЬ СОБАКИ
Так продолжалось до 10 августа текущего года. Приехав в этот день в приют, волонтеры увидели, что собаки исчезли вместе с вольерами. Оказалось, что директор самовольно приняла решение переправить животных в Новый Уренгой, поскольку филиал, расположенный в Коротчаево, прекращает свое существование, так и не открывшись официально.
Но самое интересное в этом деле то, что незадолго до всех этих событий в приют приезжала его руководитель и глава города Андрей Воронов. Походив и посмотрев, они молча собрались и уехали, даже не обмолвившись о возможном закрытии.
Сейчас псы якобы находятся в главном приюте, а всего там содержится около 400 животных, которым, по словам самой Екатерины Чернолиховой, вскоре нечего будет есть, так как учреждению перекрыли финансирование.
И тут возникает вопрос: зачем перевозить животных из Коротчаево в Новый Уренгой, тем самым усугубляя ситуацию в основном здании за счет увеличения численности питомцев?
По словам волонтеров, они бы без проблем прокормили свои собак, но их никто не спросил.
Есть в этом деле и еще одна странность. Как утверждает госпожа Чернолихова, в газовую столицу забрали абсолютно всех собак, что были в приюте, однако зоозащитники и местные жители то и дело встречают знакомых им псов на поселковых улицах. Обознаться все разом просто не могли.
Фото предоставлено волонтерами. У этого пса все три лапы попали в капкан, поэтому их пришлось ампутировать.
ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ
Как утверждает сама Чернолихова, причина закрытия - внезапная потеря финансирования. Ранее центр жил за счет различных грантов и субсидий. Поскольку в поселке нет муниципального приюта, то отловом приходилось заниматься частному. И за счет этого как раз происходила материальная поддержка от властей.
Пытаясь разобраться в происходящем, волонтерам удалось пробиться на личный прием к градоначальнику. И, по его словам, финансирование прекращено из-за того, что руководительница не смогла отчитаться за выделенные ей ранее деньги.
Чтобы официально подтвердить эту информацию, «Комсомольская правда - Ямал» отправила в мэрию запроси, но спустя установленный законом срок (7 дней) ответ так и не пришел.
ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛА ПРОКУРАТУРА
Еще до того как стало известно о закрытии приюта, в него внезапно нагрянули сотрудники прокуратуры. То, что представители надзорного ведомства регулярно наведываются в главный новоуренгойский корпус, - не секрет, проверки там проходят с регулярным постоянством, потому что так заведено законом. А филиал в Коротчаево даже официально не существовал. Так зачем же тогда в него приезжать?
По неподтвержденной информации, прокуратура посетила приют все из-за тех же денег, о которых не смогла отчитаться директор. Как утверждают различные «источники», немалое финансирование было выделено на ремонт здания, в котором располагался центр. Бывший детсад действительно находился не в самом лучшем состоянии: течет крыша, голые трубы, которые лопнут с наступлением морозов...
Для создания видимости в приют даже приезжала бригада рабочих, но ничего так и не было сделано.
К сожалению, ответ на этот запрос, отправленный «Комсомолкой», также не поступил.
Фото предоставлено волонтерами. Здание приюта внутри.
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ПОСЕЛКЕ
По словам волонтеров, собачий вопрос в поселке всегда стоял довольно остро, а сейчас это - основная тема, поскольку с закрытием филиала отлов существенно замедлился. Теперь жителям необходимо оставлять заявки через Единую диспетчерскую службу, а это куда дольше.
И пока администрация с руководительницей не могут договориться, страдают от этого обычные люди, которых то и дело покусывают агрессивные псы.
А ЧТО ГУБЕРНАТОР
На прошлой неделе губернатор Дмитрий Артюхов побывал в Новом Уренгое и Коротчево в рамках «Честного маршрута». Как оказалось, проблема беспризорных собак в муниципалитете обогнала по значимости даже жилищный вопрос.
- Новый Уренгой - последний из 13 муниципалитетов, где должен открыться муниципальный приют для бездомных животных. Частично это решит проблему. Во всех остальных городах они уже построены, в газовой столице, к сожалению, долго занимались этим вопросом. Ко Дню города приют откроют, там уже почти все готово, - сказал глава региона.
Также в ходе разговора Дмитрий Артюхов сообщил о планах построить приют в Коротчаево.
ИТОГИ
Сейчас приют в Коротчаево начинает понемногу принимать животных, а администрация обещает найти подрядчика, который будет обслуживать здание.
Как говорят волонтеры, на словах все это звучит очень красиво, но как будет дальше на самом деле, покажет время.
Фото предоставлено волонтерами. Эта собачка по имени Лилу сейчас живет в приюте.