«Разворотили весь город»: жители Губкинского негодуют из-за непродуманного ремонта дорог

Горожане очень недовольны происходящим Фото: Ольга Крыльцова

С наступлением тепла на Ямале начался масштабный ремонт дорог. Согласно планам властей, в этом году в регионе собираются привести в порядок более 170 километров асфальта, из которых 80 километров - в муниципалитетах.

Не стал исключением и Губкинский, администрация которого вознамерилась преобразить 4,5 километра дорог, включая новую территорию города - поселок Пурпе. Это улицы Нефтяников, Набережная, переулок Школьный и другие.

Казалось бы, жителям надо радоваться и благодарить администрацию за принятые решения, но на деле все обстоит иначе. Большинство горожан сравнивают происходящее с цирком, а некоторые и вовсе описывают ремонтные работы словами, которые не принято употреблять в приличном обществе.

Поднял животрепещущую тему местный житель Евгений Кинчев. Мужчина просто не выдержал, когда узнал, что в городе собираются перекрывать улицу Парковую. Она была чуть ли не единственной транспортной артерией после закрытия других дорог.

- Все видят тот цирк, что вы творите. Но, все же, спрошу, почему нельзя сначала сделать один участок, а потом переходить на другой? Смысл от того, что вы полгорода разворотили? Все равно же будете половину доделывать, когда снег выпадет, - обратился северянин к властям в соцсетях.

Кстати, еще до того как в мэрии дали официальный ответ, остальные жители уже заранее озвучили его в комментариях под записью мужчины.

- Знаете, что ответят? То, что у нас, на Севере, короткое лето и надо успеть все сделать. В прошлом году участок между 1-м и 9-м микрорайонами протяженностью метров 300-500 (точно не скажу) делали 4 месяца! - написала Алена Иванова.

Как уже упоминалось выше, в мэрии действительно ответили, что ремонтировать дороги по очереди не могут из-за короткого северного лета. Единственное, что остается жителям - терпеть.

Но делать этого губкинцы не намерены, поскольку их точка кипения уже достигла максимума.

- Позорище! В прошлом году эту дорогу делали три месяца, не могли убрать неровность у светофора, а сейчас снова разворотили. Какой-то беспредел творится в городе с дорогами в этом году. Нужно сообща писать коллективную жалобу в прокуратуру на работу как подрядчиков, так и контролирующую организацию, - предлагает Сергей Сомов.

Подливает масло в огонь и тот факт, что не на всех закрытых участках кипят работы. Например, на проспекте Мира ( от 14 мкр. до 9 мкр.) рабочих не наблюдается уже длительное время. А причина этого - поломка оборудования на асфальтном заводе. При этом власти не называют точных сроков починки и, как всегда, просят набраться терпения и извиняются за возникшие неудобства. Но горожанам от этого не легче.

- Прежде чем заниматься ремонтом, надо было рассматривать разные ситуации, в том числе и поломку на асфальтном заводе, а не превращать почти всю городскую территорию в безобразие и потом приносить свои извинения. Кому они нужны? - возмущается Ирина Орлова.

Страдают от необдуманных ремонтов не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. В одночасье люди столкнулись с множеством проблем, не зная, как теперь добираться на работу, возить детей в школы и детсады.

По словам горожанина Валерия Шалдыбина, подобные проблемы возникают в Губкинском из года в год, но менять подход к ремонту власти не намерены, поскольку никаких неудобств от этого они не испытывают.

- Самое страшное, что ни у главы города, ни у его администрации нет никакого понимания в строительстве. Из года в год происходят аналогичные проблемы, ничему их жизнь не учит. Получили огромные бюджетные деньги и не знают, как правильно ими распорядиться, то за одно хватаются, то за другое ... хаос полный, - говорит мужчина.

В связи со всем вышеперечисленным, «Комсомольская правда - Ямал» отправила в мэрию запрос, попросив разъяснить, как же формируется план ремонта дорог в городе, но ответа так и не поступило. Изначально работники администрации сообщили, что документ до них не дошел и попросили отправить его вновь, что и было сделано. С тех самых пор прошло почти две недели, а с момента отправки первоначального запроса - три.

Данный материал писался также в начале месяца, когда ремонтные работы только начались, но из-за долгого ожидания комментария публикация затянулась. Согласно официальном данным, ремонт Парковой улицы должен был завершиться 15 августа.