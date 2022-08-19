На Ямале медвежонок вышел из леса к дачному поселку и нарвался на бесстрашных собак

Фото: скриншот из видео. Испуганный медвежонок.

С окончанием лета ямальские медведи вновь повадились выходить к людям. Стараясь нагулять жирок перед зимней спячкой, косолапые заглядывают на окраины городов, поселков и дачные участки, где, зачастую, сталкиваются с людьми.

Именно такой случай произошел на днях в дачном кооперативе Губкинского. Там подросший медвежонок вышел из леса к домам в поиск съестного, однако попытка добыть вкусняшки потерпела поражение - дорогу хищнику преградил местный житель и два его пса.

На кадрах, снятых мужчиной, видно, что поначалу мишка ни капли не боится человека с собаками и резво мчится в их сторону.

- Ах, ты! - громко крикнул северянин, когда косолапый подбежал к нему на близкое расстояние.

Словно поняв, что ему здесь не рады, лесной житель отскакивает в сторону и начинает осторожно пятится к деревьев, оглядываясь на человека с камерой.

- Ты что сюда пришел, а? - обращается губкинец к косолапому, который и сам уже не рад, что вышел из чащи.

А затем вдогонку за обиженным медведем бросились лающие псы. Решив не напрашиваться на драку, медвежонок пустился в прыть изо всех сил и скрылся из вида в считанные секунды.

Кстати, встретить медведей на Ямале - проще простого, особенно в теплую пору. Наибольшую симпатию местные жители питают к маленьким косолапым. Периодически в северных пабликах появляются разнообразные видео, в которых главные герои - бурые малыши. Например, в июле прошлого года одна из северянок засняла на камеру двух медвежат, залезших на капот ее автомобиля. А месяцем позже бесстрашный ямалец выложил в соцсеть ролик, в котором не только накормил медвежью семью хлебом, но и погладил малюток. Однако самое резонансное видео удалось снять в Тазовском районе, где два детеныша устроили шуточную драку на проезжей части.

Но не стоит забывать, что, несмотря на милый вид, мишутки - все же дикие животные. В первую очередь они воспринимают человека как еду и могут напасть в любой момент. Такие случаи уже бывали и на Ямале, и в Тюменской области, к сожалению, закончились они трагически.