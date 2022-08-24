Творчество под лупой. Жительница Ямала создает крохотных коллекционных медведей

Жительница Ямала создает крохотных коллекционных медведей. Фото: архив мастерицы.

Усидчивость и терпение — это основа творчества Гульназ Фазуллиной (она же Лизавета Патрикеевна). Такой сказочный псевдоним выбрала себе мастерица. Жительница Губкинского создает медведей, и не обычных, а миниатюрных. Работа почти ювелирная.

Рукоделие, рассказывает Гульназ, она полюбила еще в детстве, причем, первую куклу сшила просто так, от скуки.

— Мы с матерью поехали на лето в ее родные края. В округе не нашлось детей моего возраста, так что подружку я придумала и сшила себе сама. Это была моя первая тряпичная кукла. Я придумала ей имя и историю, а позже сшила для нее деток и кота. Уже потом, в более зрелом возрасте, я снова вернулась к творчеству. Много экспериментировала, но в итоге остановилась на игрушках в стиле «тедди», — рассказала Гульназ «Комсомольской Правде» — Тюмень».

Высота этого белого мишки — чуть больше 5 см // Фото: архив мастерицы

Животные в стиле «тедди» действительно напоминают живых: у них двигаются голова и лапы, а шерсть зачастую выглядит как настоящая. Несмотря на маленькие размеры, весят тедди достаточно, а благодаря эмоциям на мордочке у каждого свой характер. Отношение к ним тоже особое: мастера часто дают имена своим творениям, а сами коллекционеры говорят, что не «купили» игрушку, а «приютили».

На ощупь мишки такие же мягкие, как и на вид. Для это мастера используют разные материалы. Чаще всего создают тедди из вискозы и искусственного меха, но этим дело не ограничивается.

— Однако мой самый любимый материал – плюш. Он мягкий, уютный, теплый, игрушку из плюша приятно держать в руках. К тому же он немного тянется, за счет чего получается замечательный и любимый мною эффект пухлого мишки. Также в планах однажды попробовать мохер.

Этого Кроху зовут Лучик, высота — всего 8 см // Фото: архив мастерицы

Особенность таких игрушек — миниатюрность. Мишки размером с палец, но при этом у них детально проработанные мордочки и аккуратные лапки. Даже самые большие из сделанных Гульназ игрушек легко помещаются в ладонь.

— Миниатюрные действительно создавать сложнее, чем игрушки стандартного размера: у тебя больше напрягаются глаза, приходится выворачивать и набивать крохотные детали, ухитряться делать более мелкие швы, чтобы их не было заметно. Однако с другой стороны, с такими игрушками проще. К примеру, сравните, что быстрее: прошить лапку мишки высотой 7 см или лапку его собрата в три раза больше его? Терпение — да, без него никуда, но это относится не только к мини-мишкам, но к изделиям любых размеров вообще.

Все мишки разные, и дело не только в размерах. Каждый отличается расцветкой и аксессуарами.

— Идеи берутся отовсюду: это может быть картинка или фото из интернета, которые зададут направление; необычная форма облака или абстрактный рисунок на обоях, покрывале, на чем угодно — достаточно включить воображение. Так появляется образ, и если образ удачный, детали к нему подбираются сами.

Это, наверное, одна из самых больших работ Гульназ — 10 см // Фото: архив мастерицы

На мишку у Гульназ может уйти от пары дней до нескольких месяцев. Все зависит от наличия выкройки — если она есть, значит, дело пойдет быстрее. Но иногда создавать игрушку приходится с нуля. На большие композиции тоже уходит больше времени.

Для создания маленьких медведей подходят те же инструменты, что и для обычных их сородичей. Но имеются в арсенале Гульназ и специфичные.

— У меня есть специальная лампа с лупой, однако пользоваться ей я пока так и не научилась, — признается мастерица. — Вообще, главное — аккуратность, а она — следствие опыта, приходит со временем. Но в этом плане мне до сих пор есть куда стремиться.

Игрушки, которые создает Гульназ, покупают не для детей. Да и цены на это намекают — стоимость подобных крохотных мишек начинается примерно от трех тысяч рублей и приближается к десяти.

Впрочем, с предрассудками о том, что мягкие игрушки предназначены исключительно для детей, Гульназ не сталкивалась:

— Я даже была готова маркировку ставить «Not for children», да и у других мастеров видела такие. Для меня и для тех, кто в этой сфере давно, тедди в первую очередь — коллекционные интерьерные игрушки. Не спорю, да, вероятно, кто-то и для детей их покупает, но ко мне пока с таким не обращались. Берут взрослые и для взрослых. К примеру, моих «миников» брали для кукол. За рубежом это довольно распространено — чтобы у любимой куклы была и любимая мягкая игрушка.

Знакомьтесь, это Оливер. Его рост — 7,5 см // Фото: архив мастерицы

Гульназ признается: создание таких мишек для нее сейчас скорее хобби. Занимается этим, когда есть минутка.

— Шью в свободное время, которого у меня не особо много, поскольку сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Моему сыну восемь месяцев, и он, как и все дети, отнимает у меня много времени и сил, поэтому я шью, когда он спит, и делаю в своей работе большие перерывы. Должна отметить, что сейчас он не делает разницы между тедди-мишкой и шуршащим пакетом, но уверена, однажды тедди все-таки победит.

У тюменца Алексея Хлыстунова тоже необычное хобби. Он собирает миниатюры ретро-автомобилей. А некоторые даже модифицирует, воспроизводя исторические события. В какой-то момент число машинок у него дома достигло тысячи.

Установщик окон из Тобольска превратил увлечение в свою работу. Мастер-косторез теперь создает для горожан удивительные детальные экраны из бивней мамонта. Другой тобольский мастер занимается таксидермией — делает из улова рыбаков чучела на память.