Дмитрий Артюхов отправился в «Честный маршрут» по Ямалу

Фото: скриншот из видео. Во время поездки Дмитрий Артюхов проведет встреч с жителями.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отправился в большое путешествие по региону. Начиная с сегодняшнего дня, 15 августа, он проедет 1 500 километров и совершит 13 остановок в городах и поселках.

- Доброе утро, дорогие земляки! Сейчас середина августа, а это значит, что пришло время начинать наш «Честный маршрут». Я искренне благодарю вас за ту активность, которую вы уже проявляете, поступило много предложений о том, что посетить и что посмотреть. Также прошу вас в дальнейшем писать и предлагать, - обратился губернатор к ямальцам.

Программа поездки - живая, она будет выстраивать с учетом пожелания северян - их уже почти 500.

Традиционно, во всех городах пройдут встречи с жителями. Пообщаться с главой Ямала и задать интересующие вопросы можно будет в вечернее и удобное для каждого время.

- Посмотрим, что сделано за этот период, что удалось сделать, какие проблемы остаются, чтобы в дальнейшем взять их в работу, - добавил Дмитрий Артюхов.

Первый город на пути - Надым. По пути туда губернатор оценит состояние трассы, посмотрит, как продвигается ремонт 1-го и 8-го проездов, посетит спортшколу «Арктика», где оценит новое оборудование для адаптивной физкультуры и пообщается с родителями воспитанников, а затем - с жителями.

Напоминаем, что оставить предложения можно в социальных сетях губернатор и на специальной платформе.