Салехардцев, проживающих в аварийных домах, выселяют на улицу с ничтожной компенсацией

Люди не могут достучаться до властей Фото: Вера Зенина

На Ямале назревает грандиозный жилищный скандал. Если раньше северяне жаловались на непригодные аварийки, в которых им приходится существовать, то сейчас, с массовым стартом расселения разрушающихся домов, неожиданно возникла новая проблема, посерьезней предыдущей. Если раньше у людей хотя бы была крыша над головой, то теперь они рискуют лишиться и ее.

Собственники попавших под снос домов утверждают, что власти буквально выставляют их на улицу, предлагая взамен старого жилья не новое, а денежную компенсацию. Однако сумма оказывается настолько мала, что ее не хватает на покупку даже самых дешевых квартир в благоустроенных домах.

Кроме того, по словам горожан, порой под снос идут не самые старые и опасные для жизни строения, а те, что находятся на интересной для администрации и застройщика территории.

- Когда мы 26 лет назад строили свой дом, то даже не предполагали, что ул. Богдана Кнунянца будут расширять до 4-х полос. А теперь наш хороший дом признали аварийным только из-за дороги, - рассказывает Елена Богомолова.

Теперь перед женщиной стоит выбор: взять ипотеку и купить отдельную квартиру или переехать в общежитие. Потому что денег, которые ей выплатила мэрия, хватит только на покупку комнаты.

И таких случаев десятки, если не сотни. И далеко не каждый из них выносится на суд общественности.

Взять, к примеру, ситуацию Татьяны Чернышовой, которой также предложили мизерную компенсацию взамен ее жилья.

- Я куда только не писала, рыдала, умоляла... Все равно выгнали с компенсацией. Сейчас уже два года ипотеку выплачиваем, - с грустью рассказывает женщина.

Но как быть тем, кто не может взять займ у банка? Что им делать в такой ситуации?

За ответом корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился к пресс-службе губернатора. Там ответили, что стоимость аварийного жилья определяется независимым оценщиком, исходя из его фактического состояния и других объективных критериев. При этом жители аварийного фонда вправе сами привлекать оценщика или оспорить оценку в судебном порядке.

Но одно дело совет от властей и совсем другое - реальная жизнь.

- Сколько людей проиграли суд. Все без толку. Наш дом тоже признали аварийным и дадут деньгами. На территории РФ у меня нет другого жилья. Куда мне идти? Ипотеку не потяну. И как быть, жить в палатке или всю оставшуюся жизнь снимать? Где справедливость? - спрашивает Татка Валерьевна.

Кстати, на встрече губернатора Дмитрия Артюхова с главой Салехарда Алексеем Титовским, посвященной развитию столицы округа в 2022 году, вопрос аварийных деревяшек встал очень остро.

- Сейчас важно сохранить приоритеты развития Салехарда, которые мы наметили ранее. Это расселение аварийного фонда, строительство нового жилья, исполнение всех обязательств перед жителями. Мы видим, что в последние годы город становится комфортнее, появляется новое жилье, места для отдыха. Эти темпы нужно поддерживать, - сказал Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Алексей Титовский отметил, что вопросу расселения аварийного фонда уделяется особое внимание.

- В прошлом году из аварийного фонда расселили 178 семей, основная часть - через выкуп. В текущем году планируем расселение 300 семей, в основном через предоставление новых жилых помещений. Также идут активные поддерживающие мероприятия в аварийных домах, жители которых еще ждут расселения, - сообщил градоначальник.

Однако по закону новая жилплощадь выделяется взамен аварийной лишь в том случае, если человек проживал в квартире на условиях соцнайма, или его дом был признан аварийным и подлежащими сносу до 1 января 2017 года и попал под действие региональной адресной программы.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, в случае если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан, то собственник имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. При этом владелец жилья сам решает, что ему удобней выбрать.

Все же, кто получает вместо жилья компенсацию, попали под действие региональной комплексной программы, и тут уже власти решают, кому и что достанется. Как правило, это деньги - не более 2,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что правительство Ямала и сам губернатор неустанно рассказывают о масштабных планах по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе.

- По национальному проекту мы должны были расселить 250 тысяч квадратных метров, но для себя мы поставили планку в четыре раза больше - миллион, и сегодня уверенно идем к этой цели. К 2023 году 18 тысяч семей, исходя из итогов пятилетнего цикла, переедут в новые дома. Это, по сути, будет построен маленький северный город. Планку эту будем держать и, безусловно, важнейший для нас показатель - полная ликвидация аварийного жилья, - отчитался Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным, прошедшей 21 марта в Москве.

Но от этого громогласного заявлению проблемы людей никуда не исчезли. Единственное, чего хотят салехардцы, да и все остальные северяне - получить жилплощадь равноценную той, в которой они проживали, или достойную компенсацию.

Как утверждают ямальцы, жилье становится аварийным не по вине людей, а значит, они не должны страдать и бояться остаться на улице из-за необдуманных законов.