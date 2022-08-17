Власти Ноябрьска замалчивают проблему загрязнения городского озера

Фото: скриншот из видео. То самое озеро.

Уже восьмой месяц жители Ямала активно вовлечены в сохранение окружающей среды и бережное отношение к природе. Напоминаем, что 2022 год объявлен в регионе Годом экологии. Данное решение принял сам губернатор Дмитрий Артюхов, объявив о нем во время ежегодной прямой линии в декабре.

Также глава региона анонсировал множество экомероприятий, среди которых - очистка рек и озер. Разумеется, в список попали крупнейшие водные артерии округа - это реки Обь, Пур, Пякупур и Таз, известные каждому жителю Ямала.

Но какая судьба ждет маленькие озерца, расположенные в населенных пунктах, о которых никто, кроме местных, и не знает? Ответ - не самая радостная. Даже если волонтеры расчистят их берега от мусора, то проблему загрязненной воды это не решит.

Взять, к примеру, озеро Ханто в Ноябрьске. Когда-то это был чистейший водоем, где можно было искупаться и весело провести время, а сейчас там массово гибнет рыба.

- Озеро Ханто относится к «загрязненным» водным объектам. Рыба в нем испытывает постоянную нехватку кислорода, вызванную мелководьем, большим обилием ила на дне и цветением воды летом, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент власти потихоньку приводят водоем в божеский вид. Кстати, тема о его благоустройстве впервые прозвучала во время «Честного маршрута» губернатора в 2020 году. Тогда попутчик главы региона Андрей Джус показал, в каком плачевном состоянии находится природная жемчужина Ноябрьска. В свою очередь Дмитрий Артюхов поручил привести озеро в порядок и благоустроить прилегающую территорию.

А в начале августа в соцсетях поднялся вопрос об еще одном загрязненном водоеме, расположенном за торговым центром «ARDO». Горожанин Константин Маменко не смог спокойно смотреть на происходящий произвол и снял ролик, в подробностях рассказав и показав ситуацию.

- А вот что стекает в это озеро, - произносит мужчина, водя камерой телефона по сторонам.

При этом на кадрах отчетливо виден странный ручей, бегущий в сторону водоема.

- Где у нас органы, которые за всем этим смотрят? - вопрошает мужчина.

Обычно городская пресс-служба оперативно отвечает на подобные посты, но в этот раз она предпочла хранить молчание, словно никакой проблемы и нет.

В связи с этим корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» отправил в ведомство официальный запрос. Ответ пришел довольно краткий, а некоторые заданные вопросы были проигнорированы.

- На место выезжали специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи городской администрации, а также участковый. Никаких сливов в водный объект не зафиксировано, - рассказали в мэрии.

Также в администрации сообщили, что материалы дела направлены в департамент природных ресурсных и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа для принятия последующих мер.

О каком деле идет речь и какие меры должны последовать, городские власти не уточнили. И, если слива действительно нет, то зачем все эти действия?

А еще в мэрии не ответили, собираются ли благоустраивать озеро, но, по словам жителей, недавно волонтеры расчистили его прибрежную зону от мусора. А это значит, что водоем еще не до конца потерян для города.

Кстати, вместе с запросом в администрацию «Комсомолка» направила еще один - в вышеупомянутый природный департамент, но на данный момент ответ оттуда не поступил.