На Ямале горе-мать бросила коляску с дочерью-инвалидом под колеса автобуса

Фото: скриншот из видео. Девочка лежит на дороге.

В Салехарде произошла душераздирающая история, повергшая в шок весь весь город: нерадивая мать толкнула под колеса автобуса коляску со своей дочерью-инвалидом. К счастью, в этот момент транспорт стоял на месте, поэтому все обошлось без смертельного исхода.

Произошел инцидент вчера, 8 августа, в районе паромной переправы через Обь. Кстати, в этот момент там находилось огромное количество народа, но горожанку ничуть не смутил этот факт.

- Женщина с ребенком бросала коляску под все машины. И под мой автобус тоже, получается. Вот такая ситуация произошла, - рассказывает водитель того самого автотранспорта.

По словам мужчины, северянка находилась в неадекватном состоянии и не давала очевидцем подойти к девочке, чтобы оказать ей первую помощь. При этом горе-мать оставалась абсолютно безучастной к страданиям своего ребенка, который беспомощно лежала на асфальте и громко плакал.

Поняв, что договориться с женщиной не удастся, горожане вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Прибыв на место, силовики забрали горожанку в ПНД на медосвидетельствования, а девочка отправилась в больницу.

- Женщина направлена в ПНД для прохождения медицинского освидетельствования на факт употребления алкоголя и наркотиков. Ребенок, после оказания первой медицинской помощи, помещен в детское соматическое отделение городской больницы, - прокомментировала инспектор направления по связам со СМИ ОМВД России по Салехарду Татьяна Гаджиева.

К счастью, девочка отделалась лишь испугом и не получила серьезных травм, но медики все равно продолжают следить за ее самочувствием.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что женщине придется ответить за свой поступок.