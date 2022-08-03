В Лабытнанги пациенты городской больницы намерены обратиться в следственный комитет из-за фальшивых данных в электронных медкартах

Жители крайне возмущены случившимся Фото: Ольга Крыльцова

Не прошло и суток, как Лабытнангская городская больницы вновь очутилась в эпицентре скандала. На этот раз вместо медиков негодуют пациенты, в электронных картах которых неизвестным образом оказались ложные сведения. В основном врачи грешат недостоверными записями о вакцинации от коронавируса, но есть и ряд случаев, когда в медкартах пациентов возникали диагнозы, которыми они никогда не болели.

Началась вся заварушка с поста местной жительницы в соцсети. По словам девушки, она ни разу не делала прививку от COVID-19, но информация в документе говорит об обратном.

- Уважаемое руководство, будьте добры предоставить объяснения по поводу того, кто дал вам право писать фиктивные данные в личную медкарту пациента? Я никогда не вакцинировалась от коронавируса, но данные в моей медкарте говорят об обратном, - обратилась горожанка к представителям медучреждения.

В качестве доказательств женщина выложила фото своей медкарты, в которой написано, что она вакцинировалась аж два раза.

Фото: Оксана Лахманюк

Фото: Оксана Лахманюк

После этого посыпались комментарии от возмущенных горожан, которые, подогреваемые любопытством, решили посмотреть данные своих документов.

- У меня также, слово в слово. Тоже не прививалась, потому что есть медотвод по показаниям, - рассказывает Луиза Ш.

Фото: Луиза Штода

- Решила и у себя проверить. А у меня там диагнозы «волшебные». Мало того, что такими болезнями я вообще никогда не болела, так еще и указали, что «в хронической форме». Кстати, я в тот прием просто за результатом анализа приходила, и он оказался идеален. Что попало пишут наши «замечательные» доктора, зла не хватает! - возмущается Варвара О.

Однако самый интересный случай рассказала Наталия Г. По словам женщины, ее взрослая дочь прошла УЗИ брюшной полости в детской поликлинике Ноябрьска.

- А у нас в медкарте оказалось УЗИ брюшной полости, выполненное в детской поликлиники Ноябрьска. Как моя дочь, причем далеко уже не ребенок, оказалась в Ноябрьске? - задается вопросом женщина.

В самой больнице заявили, что готовы провести проверку, если недовольные пациенты предоставят для все необходимые сведения.

На данный момент возмущенные горожане намереваются писать жалобу в следственный комитет, чтобы добиться наказания для нерадивых медиков.