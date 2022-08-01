«Все только обещают»: жители Ямала по полгода ждут назначения пенсии

Об этом северяне рассказали во время прямой линии с губернатором Фото: Вера Зенина

Пожалуй, не такого человека, который никогда не задумывался о пенсии. Больше всего это касается людей старшего возраста, которые добросовестно трудились не один десяток лет и теперь хотят уйти на заслуженный отдых.

Как известно, чтобы выйти на пенсию, необходимо пройти формальную процедуру: собрать документы, подать заявление в ПФР по месту жительству, дождаться его рассмотрения и начать получать выплаты.

Казалось бы, что может быть проще? А все, что угодно. Как показывает практика, собраться выйти на пенсию и дождаться ее назначения - дело долгое, нелегкое и утомительное. Лучше всего об этом знают жители Муравленко и Ноябрьска, которые более полугода вынуждены были обивать порог ПФР, чтобы добиться положенного им по закону права.

О своих злоключениях с пенсионным фондом ямальцы рассказали во время прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым, прошедшей 5 июля. Задать напрямую свои вопросы горожанам не удалось, но они написали их в комментариях, как и большинство жителей - более 800 обращений.

- Что происходит с пенсионным фондом в Муравленко? Уже пять месяцев жду назначения пенсии? - задала вопрос Ольга Соколова.

Однако специалисты ПФР никак не отреагировали на сообщение женщины (в отличии от других ведомств), и тогда она вновь повторила свой вопрос.

- Добрый день. Что происходит с ПФР в Муравленко? По полгода ждем назначения пенсии. На задаваемые вопросы жителей специалисты не могут ответить ничего внятного. Куда обращаться? Спасибо, - снова написала женщина уже более миролюбивым тоном.

Но вместо специалистов ПФР ей ответила ее землячка Лидия Габитова.

- Такая же проблема с назначением пенсии. Отфутболивают по всем инстанциям. Когда же это прекратится? Люди больше полугода ждут начислений, - рассказала северянка.

Также женщина упомянула, что, по имеющейся у нее информации, не лучше обстоят дела и в ноябрьском ПФР, где специалисты просто увольняются, передавая дела людей из рук в руки.

А спустя время появилась жалоба как раз из Ноябрьска. По словам Инессы Томашевской, ее муж уже полгода чуть ли не живет в ПФР, но вместо пенсии получает одни обещания.

- Мой муж с января месяца не может получить пенсию и пенсионное удостоверение. Дважды обращался в ноябрьский ПФР, выстояв там в очереди почти весь день. Специалисты все только обещают, а пенсии так и нет! Неужели нельзя хоть как-то навести порядок? Паспорт можно получить быстрее, чем пенсионное удостоверение! Помогите, пожалуйста! - обращается к губернатору ноябрянка.

За разъяснением ситуации «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в региональное отделение ПФР. Ответ не заставил долго ждать, в нем говорилось, что все обращения вышеупомянутых граждан уже рассмотрены, а некоторые даже успели получить деньги. Казалось бы, что проблема исчерпана, но все не так просто.

Решение о назначении пенсии Лидии Габитовой принято 22 июля, а первая выплата произведена уже через три дня - 2 июля. Получается сазу же после прямой линии. Совпадение или нет?

А Ольге Соколовой отказали в назначении досрочной пенсии по старосте 7 июля. И вновь после прямого эфира.

Мужу Инесы Томашевской пенсию назначили 31 мая, а деньги на карту пришли в июня. Если все так, то зачем же ноябрянка писала губернатору?

При этом в ПФР сообщили, что все выплаты назначены в установленные законом сроки. Но есть в этом одна неувязочка: заявление о назначении пенсии рассматривается десять рабочих дней с даты его приема. Если понадобится дополнительная проверка, то срок могут продлить - максимум на три месяца, но никак не шесть.