В Лабытнанги служебный пристав заставлял семью извиняться перед его женой - сотрудницей ПФР, не выполнившей свою работу

Фото: скриншот из видео. Данным инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

С самого утра жители Лабытнанги обсуждают историю, произошедшую между горожанкой Александрой Пузенко и сотрудницей ПФР, к которой девушка обратилась за справкой о получаемых ею пособиях на детей.

По словам Александры, при обращении в отделение сотрудница сообщила, что форма для справки довольно большая, поэтому ее заполнение займет много времени и будет лучше, если она подойдет за документом позднее, через несколько дней. Далее работница взяла у Александры контактный номер и сказала, что сообщит о готовности.

- Я пошла ей навстречу, но сразу предупредила, что справка мне нужна в течение пяти дней, так как я записана на прием в администрацию, где меня ждут для подачи заявления на предоставление жилья по соцнайму. Все остальные документы у меня уже собраны, и если я не успею подать заявление в июле, то в августе придется собирать все заново, - рассказывает северянка.

Однако прошло пять дней, а известий из ПФР так и не поступило. Решив взять ситуацию в свои руки, горожанка сама позвонила в отделение, но телефонные разговоры ничего не дали, и тогда женщина вновь пришла в фонд для прояснения ситуации. Неожиданно для Александры, сотрудница, с которой она договаривалась о справке, начала на нее кричать и выталкивать из кабинета, а затем выяснилось, что справки того рода в ПФР и вовсе не выдают.

И вот здесь начинается самое интересное. Спустя время супруг работницы позвонил мужу Александры Пузенко и назначил встречу. К слову, мужчина, приехавший выяснять отношения, работает в службе судебных приставов и, чтобы не терять время, он решил примчаться сразу в форме и на служебном авто.

Далее мужчина начал требовать, чтобы семья Пузенко поехала с ним и извинялась перед его женой, но получил отказ.

- Я ему объясняю, что его жена не сделала свою работу, ни разу не позвонила, хотя обещала, накричала на меня. Да, я признаюсь, что кричала в ответ, не скрываю этого факта, но лишь потому, что меня довели, - продолжает рассказывать Александра.

По словам женщины, в момент разговора с приставом она уже была готова извиниться перед его женой, но только после того, как это сделает сама зачинщица конфликта.

Такой ответ мужчину не устроил, и он пообещал позвонить участковому, а затем приехать домой к семье Пузенко вместе с супругой для последующих разбирательств, но дальше слов дело не зашло.

- Я ведь согласилась, чтобы приехал участковый, все было по закону. Они ведь сами сказали, что будут дальнейшие разборки, мужчина спросил наш адрес. Я правда ждала, что они приедут, но не приехали, - добавила горожанка.

Что же касается справки, из-за которой начался весь сыр бор, Александра ее благополучно получила. Оказывается, что такой документ в ПФР выдается, а его оформление не занимает много времени.

- Сегодня мне позвонило начальство из ПФР Салехарда. Просили прощение за своих сотрудников, сказали, что произошедшее - полностью их вина, что справку это мне должны были выдать, как и позвонить. В общем, по всем пунктам признают свою вину, - подытожила Александра.

Кстати, по словам известного на Ямале активиста Сергея Шевцова, произошедшим уже заинтересовалась прокуратура, организовав проверку. Так что в обозримом будущем у этой истории появится продолжение.