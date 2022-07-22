Жители Надыма просят администрацию не скашивать траву и полевые цветы, растущие во дворах

Фото: Татьяна Бузанова. Цветы в одном из дворов Надыма.

Жители Надыма недовольны покосом травы, происходящим в городе. По словам людей, после проведенных работ оставшаяся растительность желтеет через пару дней и вместо ухоженных газонов людям приходиться лицезреть выжженную землю.

Пост об этом появился в городском паблике, наделав немало шума. По словам автора, текущим летом это, пожалуй, самая обсуждаемая тема.

- Хотелось бы получить ответ именно от администрации города, вы к такой красоте стремились, начиная покос травы во дворах? То есть живая трава вам мешала и выглядела неблагородно, а вот это очень красиво? - задается вопросом горожанка. - Или же правда то, что и во дворах будут высаживать газон, как на городской площади? Со слов работников я поняла, что этим занимается управляющая компания.

В качестве доказательств женщина прикрепила фото, на одном из которых видна пожухлая трава, а на втором - темные проплешины.

Фото: Лариса Фурсова. Скошенная трава.

Фото: Лариса Фурсова. Скошенная трава.

Долго ждать горожанке не пришлось. Буквально через час ей ответили представители районной администрации, описав причину покоса травы.

- Кошение газонов - это один из летних видов работ по содержанию городской территории, и выполняется он при высоте травостоя свыше 10 - 15 сантиметров. Также выкашивание газонов входит в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный законодательством, - прокомментировали власти.

Но такой ответ устроил не всех. По словам людей, Надым - северный город, где снег лежит до середины июня, поэтому трава вырастает лишь к середине лета. И лучше смотреть на нее, чем на пожелтевшую землю.

- Испоганили все виды вокруг домов, с окон приятно было смотреть, потом кто-то решил все уничтожить и сделать вот это. Зачем? В центре Москвы специально делают композиции под живую природу, а тут готовые цветы, траву уничтожили, - возмущается Екатерина М.

А еще горожане считают, что подходить к таким работам надо с умом, ведь высохшая трава - большой источник опасности.

- Все это сено загорится мгновенно, попади туда окурок. Кто и куда побежит в таком случае? Если хотят по уму делать, то пусть и делают все по правилам, - написала Лариса Ф.

Однако нашлись и те, кто не имеет ничего против данных работ, объясняя этот тем, что высокая трава выглядит неухоженной, да и насекомых в ней разводится немало.