«Все сидят»: жительница Тарко-Сале показала, как на самом деле идет ремонт дороги по ул. Таежная

Фото: скриншот из видео. Рабочие, ремонтирующие дорогу.

Жительница Тарко-Сале показала, как на самом деле продвигается ремонт дороги по ул. Таежная. По словам женщины, рабочие совершенно не торопятся выполнять свои обязанности и лишь создают иллюзию бурной деятельности.

В подтверждение своих слов она сняла видеоролик, в котором показала, чем дорожники заняты в течение дня.

- Время 09:25, выходим посмотреть, как у нас идет строительство дороги. Все сидят, - начинает рассказывать женщина, обводя улицу камерой.

При этих словах северянка показала что-то обсуждающих рабочих, а затем их коллег, находящихся на расстоянии нескольких десятков метров, которые также не спешили браться за дело.

- 3 сентября откроют прекрасную и красивую дорогу, - произносит с иронией женщина.

На протяжении всего дня горожанка выходила проверить строителей целых семь раз и только в одном случае ей удалось заснять какое-то движение. А во время обеда и после него все рабочие чудесным образом испарились.

- Вся дорогах в рабочих, все стараются, - вновь иронизирует горожанка, показывая пустынный участок.

Завершая обзор, женщина сообщила, что за день рабочие отремонтировали целый метр дорожного полотна.

Подписчики городского паблика, куда таркосалинка выложила ролик, оценили ее старания. По словам людей, северянка сняла все как есть, ни разу не преувеличив и не солгав.

На данный момент в пресс-службе городской администрации никак не прокомментировали снятое, однако сам глава муниципалитета Антон Колодин не раз подчеркивал, что объем работ на данном участке - внушительный.

- Здесь полностью сняли полотно, подрядчик выравнивает основание, устанавливают бордюры и стоковую линию для дождевых и талых вод. Это будет первая «ливневка» в Тарко-Сале, и она избавит улицу от огромных луж. Работы идут в две смены. Материала, людей и техники хватает, движемся в графике, - рассказал он 9 июня после посещения стройки.

Всего до начала сентября дорожникам предстоит полностью обновить 632 метра асфальта. Успеют ли они это сделать, жители узнают уже очень скоро - через полтора месяца.