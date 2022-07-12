«Попасть на автобус - целый квест»: власти Салехарда уже пару лет не могут наладить работу общественного транспорта

Фото: администрация Салехарда. Городской автобус.

Без чего немыслим ни один город? Ответ прост - без общественного транспорта, ведь если с улиц исчезнут автобусы и маршрутки, то работа любого, даже небольшого населенного пункта, будет парализована.

Отличная понимая этот факт, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов запустил в регионе масштабную программа по обновлению автобусного парка и спецтехники. В ее рамках округ получил 40 автобусов, 62 единицы дорожной техники и 57 коммунальной - всего 159 машин.

- В программе участвуют все муниципалитеты. Почти вся техника поступит до конца 2021 года. В следующем году программу планируем не просто продолжить, но и расширить. Большинство машин, которые мы приобретаем, - на экологичном газомоторном топливе. Там же где нет инфраструктуры для заправки, будем ее создавать. Три заправочных комплекса появятся в Муравленко, Лабытнанги и Салехарде. Это будет полезно не только для коммунальных предприятий и автобусных парков, но и для жителей, бизнеса, кто использует газомоторную технику, - сказал Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе.

Казалось бы, такие новости должны только радовать ямальцев, но на деле все обстоит иначе.

По словам салехардцев, новая коммунальная техника далеко не всегда справляется со своей работой, в частности, расчисткой снега. А автобусы - это вообще больная тема для жителей окружной столицы, особенно в летнее время, когда люди не могут добраться с работы до дома - автобусы ездят только до 19:00!

Кстати, в прошлом году в Салехард прибыли одиннадцать новых автобусов. Все они оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка» и системой Глонасс. Также транспорт полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Фото: администрация Салехарда. Новые автобусы.

- Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить губернатора Ямала и правительство региона за такой замечательный подарок для города и его жителей. Благодаря новым автобусам сократится интервал движения и время их ожидания. Автобусы выйдут на особо загруженные маршруты, это №1, №2 и №5, - сказал тогда глава Салехарда Алексей Титовский.

Но, как уже было упомянуто выше, особых эмоций от этой новости люди не испытали. Трудно радоваться новому транспорту, зная, что проехаться на нем вряд ли получится.

- Что за убогое расписание автобусов в столице округа? Что, у администрации города нет средств пустить вечером пару дополнительных автобусов? В 19:00 последний уходит! Где вы такое видели по стране? Не заботитесь о людях, не продумали этот момент, - гневно выссказался один из жителей в городском паблике.

После этого горожан, как говорится, понесло. Устав терпеть, они высказали все, что думают об этой ситуации, не стесняясь в выражениях.

По словам салехардцев, они уже не раз жаловались по этому поводу, только ничего так и не изменилось. Кроме того, людям не хватает автобусов в выходные дни, а в будни на линии выходят маленькие «газельки», проехать в которых стоя - настоящий экстрим. Да и рассчитаны они для очень малого количества пассажиров, не для того, что ездит в действительности.

- Провели бы эксперимент. Пускай чиновники ездят на работу и с работы не на служебных машинах, а на общественном транспорте, - предложила горожанка Ольга Дарьина, много лет пользующаяся общественным транспортом.

Как вспоминает женщина, в далеком прошлом автобусы ходили допоздна, поэтому всегда можно было уехать с последнего сеанса кино, не боясь застрять на вечерней улице. Не было разделений на будни и выходные, лето или зиму.

- Правда, и работа водителей тогда считалась престижной, - подытожила северянка.

По словам еще одной из старожил Надежды Фроловагришечкиной, люди пишут подобные посты от отчаяния.

- Не каждый может позволить себе такси после рабочей смены, а больше не на чем доехать. Решили бы эту проблему и никто бы не писал. Город развивается, все это видят, а вот до транспорта не доходит, - отметила женщина.

Особенно сильно эта проблема отражается на работниках бюджетной сферы и сферы обслуживания, у которых рабочий день заканчивается как раз в 19:00 или позже. Вот и получается, что люди, которые чаще всего приходят другим на помощь и всецело отдают себя обществу, лишены элементарных удобств.

Но отсутствие автобусов в вечернее время - еще полбеды. Как утверждают горожане, расписание движения составлено таким образом, что автобусы едут один за одним, а между ними огромный перерыв в 30-40 минут.

- А потом эти автобусы гоняются между собой, кто быстрее соберет пассажиров, - подытожила горожанка Людмила Некрашевич.

К слову, подобные жалобы поступали от жителей и прошлым летом. Тогда салехардцы напрямую обращались к властям с просьбой разобраться в происходящем, но прошел год, а воз и ныне там.

Тогда в администрации жителям ответили, что в связи с уменьшением пассажиропотока, который наблюдается в летний период, транспорт перешел на работу по новому расписанию, именно поэтому интервал между рейсами увеличился.

В связи с большим количеством жалоб «Комсомольская правда - Ямал» также решила обратиться к местной власти за разъяснением. Ответ пришел в этот же день, но нового в нем оказалось мало.

- Расписание автобусных маршрутов составляется и корректируется на основании данных пассажиропотока и обращений граждан о необходимости увеличения количества рейсов на том или ином маршруте, - прокомментировали власти.

Но есть и хорошая новость. В мэрии решили запустить дополнительный тестовый автобус по маршруту №1, который начал курсировать с 11 июля. Кстати, отправление от конечных остановок «АТП» и «Аэропорт» будет осуществляться после 19:00. Если его востребованность оправдается, то в основное расписание внесут соответствующие изменения.

Хочется верить, что данное решение - первое, на пути к налаживанию работы общественного транспорта, о котором так просят жители. И людям больше придется добираться до дома пешком или на такси, которые, зная, что у салехардцев нет другого выхода, задирают ценник.