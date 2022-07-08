Жители Ямала жалуются на грязную воду, бегущую из кранов с регулярным постоянством

Фото: паблик «Злой Ноябрянин». Вода в одной из городских квартир.

Согласно известному утверждению, человек может прожит без воды от трех до пяти дней, после чего организм начинает медленно погибать от недостатка живительной влаги. Но ученые, пришедшие к такому выводу, явно никогда не были на Ямале - его жители могут обходиться без воды не то что несколько дней, а целые недели.

На первый взгляд это можно принять за обычный юмор, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Ямальцы и правда могут обходиться долгое время без воды, но не питьевой, а водопроводной.

Чаще всего недовольства поступают от надымчан. Одними из многих, кто высказаться по данному поводу, оказались жильцы дома №6 по ул. Олимпийская и дома №3 по ул. Заводская. Как утверждают горожане, порой из их кранов бежит странная коричневая жидкость, непригодная в хозяйстве. Чтобы исправить ситуацию, люди вынуждены ставить фильтры, которые приходят в негодность уже через месяц, что очень бьет по семейному бюджету.

Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин». Вода в доме №6 по ул. Олимпийская.

Кстати, в конце прошлого года районная прокуратура намеревалась всерьез заняться качеством водопроводной воды в городе, поскольку жители то и дело выкладывали в местных пабликах жалобы на ее качество. Больше всего надымчане были недовольны перепадами давления в кране, цветом и запахом воды, а также различными кожными реакциями, проявлявшимися после ее использования.

Результат не заставил долго ждать. В феврале текущего года глава региональный прокуратуры Виктор Эпп прокомментировал сложившуюся в городе ситуацию и рассказал о результатах проверки.

- Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго». Судебные органы удовлетворили заявление и возложили на организацию обязанность устранить нарушения. Сейчас вопрос находится на контроле у прокуратуры. Будет дана оценка как исполнению решений суда, так и работе судебных приставов, - заявил Виктор Эпп.

Фото: Сусанна Тарасова. Водоочистной фильтр после двух месяцев использования, г. Надым.

В похожей ситуации оказались и жители Тарко-Сале. В конце января мутная жидкость побежала в домах сразу же нескольких микрорайонов. Но хуже всего пришлось тем, кто проживал в Советском. Вода в этих домах оказалась настолько плохая, что после ее использования ванна и стиральная машина покрывались ржавчиной, а на коже выступали красные пятна.

Фото: паблик «Сплетни | Тарко-Сале». Вода в доме №5 мкр. Советский.

Поставщиком данной коммунальной услуги в этих городах является ресурсоснабжающая организация АО «Ямалкоммунэнерго».

По словам ее представителей, ухудшение качества воды может может быть связано с ее внеплановым отключением, а также с промывкой и гидравлическими испытаниями.

- В период проведения работ на магистральных и внутриквартальных сетях возможно кратковременное ухудшение качества водоснабжения. Однако на органолептические показатели качества воды ( мутность, цветность, запах) влияет и состояние внутридомовых сетей, содержание и обслуживание которых находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ, - сообщили в пресс-службе «Ямалкоммунэнерго».

Получается, что причин для загрязнения воды не так уж и много. В связи с этим напрашивается вопрос, так отчего же ресурсники и коммунальщики не могут выполнять свою работу качественно, не во вред людям? Ответа на него нет.

А в начале лета настоящий скандал по поводу качества воды разгорелся в Ноябрьске. Несколько недель в квартирах жителей четырех микрорайонов текла грязная жижа. Первые жалобы начали поступать 3 июня, а уже на следующее утро недовольство охватило сотни людей. По словам ноябрян, жидкость, бегущая из водопровода, напоминала крепкий кофе или кока-колу и была совершенно непригодна в быту.

Фото: Анастасия Перевалова. Вода в одном из домов Ноябрьска.

Тогда в местной администрации сообщили, что ситуация - временная, а связана она с сезонными гидравлическими испытаниями, проверкой пожарных гидрантов и ремонтами. В совокупности все это вызвало поднятие осадочных взвесей.

В первые дни такое объяснение вполне устроило ноябрян, но со временем жители стали предполагать, что проблема заключается вовсе не в промывке и плановых работах, а в поломке насосов или фильтров. Однако в ресурсоснабжающей организации «Энерго-Газ-Ноябрьск» напрочь отвергли данную версию, еще раз процитировав ответ мэрии про поднявшиеся взвеси.

Во всей этой ситуации утешило жителей лишь обещание произвести перерасчет за некачественную услугу. Соответствующие платежки должный прийти ноябрянам уже в июля.

Кстати, согласно заявлениям обеих организаций, они абсолютно уверены в качестве своей воды.

Так, АО «Ямалкоммунэнерго» сотрудничает с региональным центром гигиены и эпидемиологии, представители которого регулярно берут пробы воды с 30 городских точек.

А «Энерго-Газ-Ноябрьск» имеет свою собственную производственно-аналитическую лабораторию. Ее специалисты ежедневно берут пробы на запах, цветность, мутность, вкус, железо, марганец и микробиологические показатели. По итога месяца соответствующий отчет направляется в территориальный отдел Роспотребнадзора в Ноябрьске и Муравленко.

Но если все так хорошо, то почему люди выражают недовольство и выкладывают в интернет фото с загрязненной водой? Складывается впечатление, будто что-то в этой истории утаивается. Так ли это на самом деле, покажет время и новые жалобы, которые, по мнению северян, обязательно будут. Ведь на качество воды ямальцы жалуются не первый год, а вероятность, что все вдруг изменится в лучшую сторону, крайне мала.