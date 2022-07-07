Жительница Тарко-Сале просит проверить на профпригодность детских психиатров, заявивших, что ее дочь наносит себе увечья

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жительница Тарко-Сале просит проверить на профпригодность детских психиатров в местной больнице. По словам женщины, врачи предвзято отнеслись к ее дочери, решив, что она сама наносит себе повреждения, но, на самом деле, ребенок просто упал.

- Детский психиатр Диляра Рифхатовна придралась к ребенку за «самоповреждения» на руке. Дочери нужно было в течение недели получить печать в медкарту для поездки в лагерь, но врач сказала, сначала надо пройти психологический тест, который будет на следующей неделе, - написала таркосалинка в местном паблике.

Решив больше не иметь дел с данным врачом, северянка попыталась записаться на прием к специалистам из других медучреждений, но безуспешно.

- В итоге пришли мы на прием к Инне Боднар. Объяснили ей всю ситуацию, на что она ответила мне в истерическом тоне: «Это все она сама сделала, не надо мне ничего доказывать, идите к врачам к каким хотите». Я считаю, что такое поведение врачей к пациентам недопустимо! Придумали, что ребенок сам режет руки, а теперь возмущаются, - подытожила северянка.

В скором времени на пост отреагировали представители местной ТРЦБ, которые сообщили, что все врачи, работающие в медучреждении, имеют высшее образование и являются квалифицированными специалистами. А поскольку комментарий написан анонимно, то предоставить другой ответ нет возможности.

Действительно ли все обстоит так, как описала женщина, сказать сложно. Но то, что это не первая жалоба на местных врачей - факт.

В конце февраля жительница Тарко-Сале поделилась в местных соцсетях своей историей, повергшей в шок весь город. По словам северянки, она едва не стала инвалидом из-за местных врачей, которые не смогли увидеть на рентгене перелом.