Власти Приуральского района закрывают глаза на загрязнение окружающей среды

Фото: паблик «Подслушано в Салехарде». Разлив топлива в селе Аксарка.

Вот уже полгода жители Ямала активно вовлечены в сохранение окружающей среды и бережное отношение к природе. Напоминаем, что 2022 год объявлен в регионе Годом экологи. Данное решение принял сам губернатор Дмитрий Артюхов, объявив о нем во время ежегодной прямой линии в декабре.

- Планируем развивать региональные парки и заказники. Наша арктическая природа уникальная и очень ранимая. В перспективе - запустить пилотный проект по организации в тундре временных дорог для квадроциклов, выстланных специальным материалом. Он будет препятствовать разрушению почвы. Сделаем это на популярных маршрутах, - озвучил он несколько направлений деятельности.

Кроме того, на 2022 года в округе запланировано множество генеральных уборок территории, в рамках которых ликвидируют 317 мелких и 21 крупную свалки.

Кстати, в 2021 году на Ямале было убрано 716 мест, загрязненных различными отходами. Только с одной лишь свалки, находящейся в Пуровском районе, удалось вывести 485,6 тонн мусора. Колоссальная цифра!

Однако, как показывает практика, не все жители вняли совету губернатора охранять природу. Да и как это можно сделать, если сами власти подают дурной пример и лишь делают вид, что заботятся об экологии.

Один из подобных случаев произошел в селе Аксарка Приуральского района. В начале июня местные паблики облетели фото, на которых изображена утечка дизельного топлива. На снимке отчетливо видна огромная черная лужа, а в паре метров - жилые дома, в квартирах которых стоит невыносимый «аромат» от разлившийся жидкости.

Фото: паблик «Подслушано в Салехарде». Разлив топлива в селе Аксарка.

Кстати, по словам людей, проблема с протечкой топлива возникает уже не в первый раз и никому до этого нет дела.

- Это топливо там уже пять лет бежит, куда только не обращались. Приедет какая-нибудь комиссия, посмотрит, постоит и уедет, а воз и ныне там. И вся эта солярка течет в реку, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

По словам женщины, ранее на разлив уже приезжала специальная комиссия, составили акт и пообещали разобраться. Но дальше слов дело не продвинулось: через год акт оказался недействителен, поэтому пришлось составлять новый. И такая круговая порука продолжается до сих пор.

Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомольская правда - Ямал» обратилась за комментариями в региональный департамент природных ресурсов и экологии, а также администрацию Приуральского района.

Как признались сами власти, сообщение о разливе поступило к ним 16 мая, а статья, написанная «Комсомолкой» о данном инциденте, вышла 3 июня. Получается, что более двух недель топливо свободно растекалось по земле, попадало в почву, реку и убирать его никто не спешил.

- Сотрудники администрации провели осмотр земли, где произошел разлив горюче-смазочных материалов (предположительно дизельное топливо), повлекший причинение ущерба окружающей среде. Вблизи разлива зафиксированы две металлические емкости, расположенные горизонтально друг над другом, используемые Приуральским районным потребительским обществом. Площадь земель, пораженная горюче-смазочными материалами, составила около 200 квадратных метров. Количество топлива, попавшего на земельный участок, определить невозможно, - отчитались в мэрии.

По словам властей, информацию о разливе они передали профильному департаменту, Роспотребнадзору, Росприроднадзору и прокуратуре Приуральского района.

Были ли предприняты какие-то меры для устранения разлива - не ясно. На этот вопрос, написанный в запросе, в администрации предпочли не отвечать, видимо надеясь переложить ответственность на вышеуказанные инстанции.

Как уже упоминалось ранее, вместе с запросом в администрацию района был направлен еще один - в департамент природных ресурсов и экологии, но, спустя установленный законодательством срок (7 рабочих дней), ответ так и не пришел. В связи с этим запрос был продублирован вновь, но, увы, вновь остался незамеченным.

Казалось бы, можно ставить на этом жирную и печальную точку, но нет. Спустя пару дней после инцидента с разливом в Аксарке стало известно еще об одном - некто сливает отходы из ассенизаторской машины прямо в лес.

Фото: паблик «Подслушано в Аксарке». Слив отходов из ассенизаторской машины в лесу.

Проблема оказалась в том, что автор опубликованного поста не указал конкретного места, где это происходит, и не смог сообщить координаты, а разъезжать по дорогам в поисках неизвестно чего власти не привыкли.

Может, именно поэтому они никак не прокомментировали данный инцидент, хотя в запросе о нем спрашивалось, или, может, у них были другие, более ответственные дела. Гадать можно сколько угодно, но одно ясно точно: если указания губернатора идут в разрез с удобством, то выполнятся они не будут.