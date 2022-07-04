Жительница Лабытнанги, три года прикованная к постели после тяжелой травмы, встала на ноги

Фото: Правительство ЯНАО. Татьяна Перебейнос делает первые шаги.

Жительница Лабытнанги Татьяна Перебейнос, более трех лет прикованная к постели, вновь смогла встать на ноги после тяжелой травмы, полученной при падении. В тот миг, когда женщина уже и не надеялась вернуться к прежней жизни, на помощь ей пришли специалисты местного центра социального обслуживания.

Чтобы поставить горожанку на него, было решено сделать ее участницей программы «Не один дома», которая стала лучшей на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в 2021 году и рекомендована для внедрения по всей стране. Участие в ней могут принять люди, перенесшие инсульт, а также пожилые граждане с нарушениями в речи и передвижении. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа, где прописываются особенности его здоровья и подробный план занятий.

Первые результаты появились уже через две недели массажа и занятий лечебной физкультурой. Сейчас Татьяна Ивановна не только может стоять, но и делает первые робкие шаги.

- Программу мы реализуем около двух лет. С нашими подопечными работают в комплексе несколько специалистов: психолог, логопед, инструктор по лечебной физкультуре. Это очень важно для получения положительной динамики, - рассказала директор центра Елена Лыкина.

Кстати, заместитель директора центра Наталья Сухорукова, курирующая реализацию данного проекта, недавно получила их рук премьер-министра Михаила Мишустина благодарность Правительства РФ за добросовестную работу.

На данный момент вместе с Татьяной Перебейнос в программе участвуют шесть человек. Всем им оказывается необходимая помощь.