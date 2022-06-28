На Ямале прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии»

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Цех добычи газа и газового конденсата №1, 12 ключевых специальностей и 82 претендента на победу, работающих в производственных подразделениях АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». На предприятии прошёл локальный этап ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». По традиции лучших работников в коллективе ямальских газодобытчиков выявляли в 12 номинациях, серьёзный акцент во время конкурса сделали на определении лучших в номинации «Безопасный труд».

Конкурс «Лучший по профессии» – важная часть программы корпоративного обучения и смотр возрастающего профессионального мастерства работников «Роснефти». Конкурс способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безопасную работу.

В каждой из заявленных категорий-номинаций – по три победителя, которые получают денежные призы, подарки и дипломы. А затем лучшие из лучших представляют предприятие на финальном этапе конкурса, где соревнуются мастера своего дела со всей России. По словам слесаря-ремонтника, непосредственно занятого на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата Цеха ремонта технологического оборудования Владислава Куранова, для него победа в номинации – большая честь и ответственность как самого молодого участника среди слесарей-ремонтников.

- Задание было такое: на технологической линии неисправна задвижка, поставлена задача – её заменить. Снял задвижку, провел необходимые действия и поставил другую. Я работаю по вахтам, приезжаю на Крайний Север из Брянской области. Учился на инженера-механика в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, – рассказал Владислав Куранов.

А вот оператор товарный Денис Семегулин участвовал в конкурсе второй раз. Он рассказал, что в его номинации было 12 человек, потому и конкуренция высокая.

- Нужно было замерить резервуар с газовым конденсатом, произвести расчёт массы продукта. Замерять плотность ареометром непросто, но я справился. В «Роспане» работаю год, но до этот работал на другом предприятии «Роснефти» и с требованиями и регламентом знаком хорошо. Волнения не было. Работу такую выполняем каждый день. Работать на Крайнем Севере нравится, – подчеркнул участник конкурса профмастерства.

Конкурсная программа в номинациях включала два этапа – теоретический и практический. Первый – тест на знание профессиональных стандартов, требований промышленной и экологической безопасности, правил эксплуатации и технологических характеристик оборудования. Но главное слово было всё же за практикой, демонстрирующей умение конкурсантов выполнять свою работу с соблюдением всех действующих стандартов. По сути, во время практического этапа конкурсанты выполняли свою ежедневную работу. Только в этот раз за ними пристально следило компетентное жюри.

Победителям смотра-конкурса в ближайшее время предстоит отстаивать честь АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в финале конкурса профмастерства ПАО «НК «Роснефть», который пройдёт в Самаре.

СКАЗАНО

Сергей Павлов, исполняющий обязанности генерального директора АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»:

Я рад, что из года в год конкурс «Лучший по профессии» вызывает в «Роспане» большой интерес как среди начинающих, так и среди опытных работников. Это самое престижное корпоративное мероприятие, которое показывает уровень подготовки работников, позволяет обмениваться опытом, определять точки роста и совершенствовать свои профессиональные компетенции. У участников есть уникальная возможность продемонстрировать все свои навыки и умения.

Юрий Захаржевский, начальник отдела повышения эффективности разработки и эксплуатации месторождений, член жюри в номинации «Лучший геолог»:

Я второй раз в конкурсной комиссии, и в этом году участники приятно удивили неплохими результатами в части выполнения практических заданий. Специфика заданий инженерно-технических работников в отличие от рабочих профессий, когда люди трудятся непосредственно объектах, в том, что здесь предлагается решение задач. Это инженерные задачи, включающие теоретические моменты и практические, которые в большей части применяются в основной работе: расчёт запасов, профилей добычи, дебитов, фонда, пластового давления, понимание видов заканчивания скважины. Все подобные задачи каждый инженер в области разработки месторождений и промысловый геолог должен уметь решать в своей непосредственной деятельности.