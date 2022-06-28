Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жительница Тарко-Сале родила двойню и стала матерью десяти детей. Счастливую новость сообщили в Ноябрьской ЦГБ.

- В перинатальном центре ноябрьского ЦГБ 37-летняя жительница Тарко-Сале родила двойню и теперь в её семье десять детей. Мальчики появились на свет 15 июня путем планового кесарева сечения. Малыши Егор и Глеб абсолютно здоровые, вес каждого составлял по три килограмма - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Многодетная мама Ирина Вьюткина в браке уже десять лет. За это время супруги Вьюткины стали родителями пятерых девочек и стольких же мальчиков. Их старшему сыну 15 лет, а самой младшей дочке - 1,6. Ирина рассказала, что всегда с мужем хотели большую семью, так как сами выросли в многодетных.

По словам женщины, выбрать имена новорожденных мальчишек было не просто. Но удалось не повториться, постарались выбрать такие, каких нет у родственников.

Сейчас малыши вместе с мамой уже выписались домой.