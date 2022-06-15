Где водятся пенсии? Эксперты отвечают на актуальные вопросы пенсионной отрасли

Фото: ru.freepik.com. Эксперты отвечают на актуальные вопросы пенсионной отрасли.

Периодически в открытых источниках появляются сообщения о неправомерных переводах пенсионных накоплений граждан, восстановлением прав которых занимается прокуратура. Эксперты НПФ «Будущее» собрали информацию об этой проблеме и ответили на другие актуальные вопросы пенсионной отрасли.

Как работал пенсионный рынок в период активного перевода накопительной пенсии в негосударственные пенсионные фонды? Что стало причиной масштабных переходных кампаний, что мотивировало людей менять страховщиков?

Средства пенсионных накоплений (СПН) или, как их называют чаще, накопительная пенсия, начиная с 2002 года формируются у граждан, родившихся с 01 января 1967 г. и позже. До 2014 года накопительная пенсия прирастала за счет обязательных страховых взносов, которые уплачивал работодатель за своих работников, и дохода от их инвестирования. С 2014 года был введен и действует до сих пор так называемый «мораторий на взносы» – все взносы работодателя идут на формирование страховой пенсии работника, а накопительная пенсия продолжает прирастать только за счет инвестиционного дохода. Гражданам предоставлено право самостоятельно выбирать где формировать накопительную пенсию – в ПФР или НПФ.

Самая большая активность НПФ по заключению с гражданами договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС) пришлась на период 2015 – 2018 гг. Тогда фонды стали широко использовать услуги агентов – физических и юридических лиц. Среди них, как показало время, были и недобросовестные, которые стали обманом переводить граждан между фондами. Обман использовался разный – от введения в заблуждение до подделки подписей на договоре ОПС. И поскольку при заключении договора ОПС сам гражданин не должен платить никаких денежных средств, граждане и не знали, что их средства куда-то уже переведены. Вознаграждение агенты получали от НПФ за заключенные договоры – чем больше договоров, тем выше вознаграждение, и это оказалось весьма сильным стимулом для мошенников. В итоге, пострадавшими оказались и граждане, средства которых переводились от одного страховщика к другому, и НПФы, уплачивавшие агентам вознаграждение, но так и не получившие лояльную клиентскую базу.

Проблема взаимодействия НПФ с недобросовестными агентами и неправомерными переводами не осталась без внимания, как регулирующих органов – Центрального Банка РФ, Минтруда РФ, Депутатского корпуса, так и самих НПФ. За прошедший период было введено дополнительное регулирование порядка заключения договоров ОПС, контроля качества взаимодействия с клиентом и многое другое, что в итоге обеспечило защиту граждан и их пенсионных накоплений от мошеннических действий. Сегодня проблема неправомерных переводов отсутствует, но отголоски тех периодов периодически возникают до сих пор.

Какие конкретно были приняты решения, обеспечившие в итоге защиту прав граждан?

Для решения проблемы неправомерных переводов за последние три года были введены нормативные требования и установлен ряд ограничений. Так с начала 2019 года НПФ, заключающий договоров ОПС с клиентом, обязан проинформировать его, как о самом порядке перехода, так и о возможных потерях инвестиционного дохода при досрочных переходах и сумме таких потерь. В 2020г введен запрет на использование услуг агентов для заключения договоров ОПС и ограничено количество способов подачи заявления о переходе. Теперь такое заявление застрахованное лицо может подавать только лично в ПФР или электронно через портал Госуслуг. В 2021г Банком России утвержден Базовый стандарт предоставления финансовых услуг и объем информации, предоставляемой застрахованному лицу в процессе заключения договора об обязательном пенсионном страховании.

Результатом этой масштабной работы стало резкое снижение количества переводов пенсионных накоплений от одного страховщика к другому и практически отсутствие жалоб на неправомерные переводы. Так в 2021 году в ПФР поступило около 133 тысячи заявлений о переводе средств, что сопоставимо с показателями 2020 года (129,8 тысяч) и в 2,6 раза меньше по сравнению с кампанией 2019 года (345 тыс. заявлений). А ведь еще в 2018 году таких заявлений было подано около 2 миллионов. Снижение интенсивности переходных кампаний – позитивный тренд, он говорит о том, что сейчас люди совершают переход тщательно взвесив все условия и оценив возможные потери и мошенникам на этом рынке больше места нет.

Что делать если гражданин узнал, что у него сменился страховщик?

Прежде всего – не паниковать, ведь накопления никуда не пропали. Сначала надо уточнить информацию, каким образом его страховщиком стал этот НПФ. За последние 5 лет количество НПФ сократилось ровно вдвое – до 40. При этом фонды не закрывались – они присоединялись к более крупным НПФ, с развитыми клиентскими сервисами и устойчивыми инвестиционными стратегиями и возможно НПФ, с которым гражданин заключал договор ОПС, просто реорганизован. Официальная информация обо всех произошедших реорганизациях доступна на сайте Банка России.

Далее, надо уточнить, когда был совершен перевод накоплений, как работал НПФ и сколько начислил дохода, какие сервисы предлагает клиенту. Сами НПФ активно борются за клиента и стараются обеспечит ему максимально выгодные условия обслуживания. Сегодня благодаря работе, проведенной Банком России и самими фондами, рынок НПФ сделал большой шаг в части надежности и устойчивости и предлагает различные пенсионные программы, позволяющие в очень благоприятном режиме формировать личный пенсионный капитал еще и используя при этом налоговые льготы.

Какая сейчас работа ведется фондом, чтобы нивелировать последствия действий агентов?

На вопрос отвечает генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина:

– Мы не работаем с агентами с конца 2018 года, это принципиальная позиция управленческой команды, которая сменила прежний менеджмент фонда. Поэтому вы не увидите «свежих» историй о неправомерном переводе - все, что попадает в суд и прокуратуру сейчас это последствия событий 2016-2018 годов. Фонд строит взаимоотношения с клиентами на добросовестной основе, предоставляя качественные услуги и эффективное управление активами. Все самые востребованные услуги доступны для клиентов онлайн – обновление личных данных, обращение за назначением накопительной пенсии. На сайте фонда реализована возможность обратиться в службу финансового омбудсмена для решения спорных вопросов.

Мы рекомендуем не только своим клиентам, а всем раз в год проверять состояние пенсионного счета и свой НПФ через портал Госуслуг в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета». Это позволит при выявлении ошибки или возникновении вопросов сразу обратиться в НПФ и оперативно решить проблему.