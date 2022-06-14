«Только зубы заговаривать и умеют»: жители Салехарда жалуются на врачей в городской стоматологии

Фото: скриншот с Яндекс-карт. Городская стоматология.

Не секрет, что почти все мы в детстве боялись стоматологов, которые представлялись нам злыми докторами со страшными щипцами. И хотя все мы уже повзрослели, иногда, почувствовав зубную боль, ненароком пытаемся отложить визит к специалисту до последнего момента.

Однако у жителей Салехарда в голове совершенно другие мысли. Горожане с радостью показали бы свои зубы местным стоматологам и прошли лечение, но не могут. Причина этого - нехватка талонов и нежелание врачей работать.

По словам местной жительницы Анны Поминовой, она столкнулась сразу же с двумя вышеперечисленными проблемами и осталась очень разочарована городской стоматологией.

Сначала женщина не могла попасть на прием к врачу два месяца и, потеряв всякую надежду, решила написать об этом в городском паблике. Вскоре ее сообщение увидели специалисты регионального департамента здравоохранения, а затем дело сдвинулось с мертвой точки - северянку пригласили на прием к заведующей стоматологии. Вот тут то и началось самое интересное.

- Во-первых, выслушала кучу вопросов о том, почему я все же не смогла записаться, ведь талоны не выдаются на руки, а выкладываются в электронной записи. Но при мне доктору позвонил человек, и она сказала медсестре, что это ее пациент, поэтому записать его надо на ближайшую пятницу, - недоумевает горожанка.

Когда допрос подошел к концу, заведующая все же соизволила начать прием, спросив у женщины о ее жалобах. А услышав ответ, что горожанке надо удалить зубной камень и провести чистку, ответила, что лучше обратиться с этим не к ней, а пародонтологу, записаться к которому можно через терапевта.

Однако Анна, не привыкшая сдаваться, все же добилась медпомощи от заведующей, хоть и не полной.

- В итоге заведующая сама почистила мне четыре зуба и выпроводила, сказав в след, чтобы впредь я сначала в регистратуре записывалась, а уже потом жалобы строчила. А я никуда жалобы не писала! - продолжает рассказывать горожанка.

Казалось бы, что на этом проблемы северянки разрешились, но не тут то было. В регистратуре женщине ответили, что не будут записывать ее к пародонтологу, поскольку все, что она требовала, уже сделали.

- Что именно сделали? Высказали недовольство! В итоге меня ждет визит в частную клинику и чистка всех зубов за 5 тысяч рублей. А в эту стоматологию я больше ни ногой! - высказалась женщина.

На запрос, отправленный «Комсомольской правдой - Ямал» в городскую стоматологию с просьбой прокомментировать эту ситуацию, пришел отказ. Объяснили это в медучреждении ст. 13 Федерального Закона №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», согласно которой все сведения о пациенте - врачебная тайна.

А вот на вопрос о нехватке талонов в стоматологии ответили четко и ясно, обыграв ситуацию в свою пользу и спихнув всю вину на жителей.

- Талоны для записи обновляются ежедневно (на две недели вперед). Записываться к врачу лучше в утренние часы, так как талоны очень быстро разбираются, - прокомментировали в медучреждении.

Однако талоны - это еще полбеды. Тем, кому все же удалось записаться на прием, редко удается вылечить хотя бы один зуб, а все из-за врачей, которые любят поговорить и не хотят работать.

- Один раз 40 минут прождала в коридоре, чтоб потом еще минут 20 мне парили мозги и так ни одного зуба и не вылечили. Мужчина какой-то принимал, фамилию не помню. Он только зубы заговаривать и умеет, - рассказала о своем опыте посещения стоматолога Дарья Хабибулина.

Похожая ситуация возникла и у другой горожанки, пожелавшей остаться анонимной. Девушке также не вылечили ни одного зуба, хотя пришла она именно за этим.

В итоге складывается впечатление, что получить помощь в салехардской стоматологии можно, только обратившись с острой болью. По словам представителей медучреждения, таким пациентам они не отказывают в приеме. Но, как уже говорилось выше, попасть к врачу - еще не значит вылечить зубы.