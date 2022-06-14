Работники газодобывающих предприятий «Роснефти» в Новом Уренгое организовали спортивный флешмоб

Фото: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Участники спортивного флешмоба.

В День России АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» и АО «Сибнефтегаз» (входят в периметр НК «Роснефть») организовали совместный спортивный флешмоб для работников предприятий и членов их семей под девизом «Сила в единстве!».

Участникам было предложено три вида спорта – езда на велосипеде, бег и скандинавская ходьба. Любители активного образа жизни по заранее выбранному маршруту добирались от места общего сбора до площади у здания городской администрации. В итоге около ста работников преодолели дистанцию по улицам газовой столицы России – Нового Уренгоя и на финише подняли государственные и корпоративные флаги.

Фото: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Участники спортивного флешмоба.

– День России – символ национального единения народа и общей ответственности за настоящее и будущее страны, – отметила в приветственной речи председатель Первичной профсоюзной организации АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ Наталья Корчагина. – И проведение флешмоба совместными усилиями двух предприятий наглядно продемонстрировало, что наша сила – в единстве!».

Корпоративный спорт – неотъемлемая часть жизни работников предприятий. В компании делают все, чтобы сотрудники занимались физкультурой: арендуются спортивные залы, организовываются соревнования и марафоны, проводятся спортивные состязания на природе. Как результат – сплоченный коллектив, крепкие взаимоотношения, здоровье сотрудников.

Фото: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Участники спортивного флешмоба.

Спорт помогает максимально раскрыть такие качества, как лидерство, работа в команде, повышение эффективности и производительности труда. Все больше и больше сотрудников компании готовы своим примером показывать, как важны спорт, культура здорового образа жизни, экологичное отношение к себе и всему окружающему, участвуя в акциях компании.

– День России для меня – это день гордости за страну, в которой я живу. Этот день прекрасный повод объединиться! На совместном спортивном мероприятии ощущается крепкое плечо коллег, что является ярким показателем сплоченности. Мы благодарны стране за наши природу, леса, историю, культуру, язык и другие поводы для гордости, – поделилась участник акции Ольга Пушкина.

Фото: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Участники спортивного флешмоба.

Компания уделяет большое внимание поддержке, развитию и популяризации физической культуры и спорта на своих предприятиях. Ежегодно реализуются программы развития спортивной инфраструктуры, оказывается финансовая помощь профессиональным спортивным командам, проводятся любительские соревнования. Из года в год в компании растет количество активно занимающихся спортом сотрудников.