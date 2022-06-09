Надымский суд поставил точку в деле с участием пожилого педофила, заманившего ребенка в квартиру игрушками и конфетами

Испуганная девочка рассказала обо всем родителям Фото: Ольга Крыльцова

Надымский суд поставил точку в громком деле с участием пожилого педофила и маленькой девочки.

Произошел инцидент 18 мая 2021 года в одном из районных поселков. В тот день жертва злоумышленника гуляла во дворе вместе с подругой, совершенно не обращая внимания на подозрительного 67-летнего мужчину.

Изрядно приняв на грудь, северянин находился в приподнятом настроении и, заметив двух соседских девчушек, решил позвать их к себе домой, обещая накормить вкусными конфетам и подарить игрушки. Но на самом деле в его голове были совершенно другие мысли.

- Установлено, что 18 мая 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, наблюдал за детьми, играющими во дворе дома. Затем он стал уговаривать их зайти к нему домой, пообещав дать игрушки и конфеты, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

К сожалению, одна из девочек купилась на уговоры преступника и пошла за ним в квартиру, не помышляя ни о чем плохом.

- Оказавшись наедине с ребенком, обвиняемый воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил в отношении девочки развратные действия, - добавили в ведомстве.

Когда девочка оказалась на свободе, она сразу же побежала домой и рассказала обо всем родителям. Шокированные произошедшим, они тут же обратились в полицию. Долго искать педофила не пришлось: его задержали в кратчайшие сроки и доставили в отделение для допроса.

Затем на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Ход расследования взял на личный контроль руководитель следственного управления Андрей Егоров.

После того как уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, было назначено заседание. В итоге, выслушав все стороны, судья признал надымчанина виновным, назначив ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев.