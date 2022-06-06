«Охотники или живодеры?»: ноябряне шокированы видео с мертвым зайцем, привязанным за шею леской к дереву

Фото: скриншот из видео.

Жители Ноябрьска возмущены неоправданной жестокостью по отношению к диким животным, обитающим неподалеку от города.

Минувшим вечером в местных пабликах появилась видео, автор которого сообщает, что обнаружил тело зайца, привязанного за шею леской к дереву. Судя по ролику, тушка ушастого пролежала в лесу долгое время, поэтому найти виновника практически невозможно.

- Что за живодеры это сделали? - вопрошает автор, обращаясь к землякам.

Ответы не заставили долго ждать. Большинство ноябрян сошлись во мнении, что на кадрах - специально расставленные силки для дичи, в которые заяц угодил по неосторожности. Вот только почему охотник не вернулся за добычей, ответить сложно.

- Охотник это. Сделал из лески капкан и просто забыли про него. Или с ним что-то случилось, поэтому он не смог проверить капкан. Может, зайца замело снегом, и охотник не увидел его, - поделился предположениями Иван Д.

Однако нашлись и те, кто не согласился с версией про охотника, ответив, что так поступить может только настоящий живодер.

- В смысле охотник забыл? Это уже не охотник, а живодер! Тем более поставил силки в черте города. Когда вы уже нажретесь, «охотники», - написала Наталья С.

Но, в любом случае, кто бы это ни был, горожане осудили расставившего капкан и понадеялись, что впредь такое не повторится.

Не сталась в стороне и местная администрация. В мэрии сообщили, что передали информацию специалистам отдела экологии для принятия мер.

Кстати, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в городе. Например, минувшей зимой в руки зоозащитников попал маленький щенок с раной на голове, а годом ранее местная жительница нашла в снегу коробку с черепахами, у одной из которых был разбит панцирь.