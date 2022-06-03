«Вся земля черная»: жители поселка Аксарка пожаловались на очередной разлив дизельного топлива

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Разлив дизельного топлива.

Жители поселка Аксарка бьют тревогу из-за утечки дизельного топлива, до которой никому нет дела. Чтобы придать ситуацию огласке, сельчане решил выложить пост в соцсетях, прикрепив к нему соответствующее фото.

- В Аксарке за магазином «Хлебный» образовалась огромная лужа дизельного топлива. По всей видимости утечка идет из емкости. Вся земля черная, и запах стоит ужасный. Примите меры, - написал анонимный автор.

На снимке, выложенном в след за сообщением, видна огромная черная лужа, а в паре метров - жилые дома, в квартирах которых стоит стойкий «аромат» от разлившийся жидкости.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Разлив дизельного топлива.

Кстати, по словам людей, проблема с протечкой топлива возникает уже не в первый раз. Кроме того, местные власти в курсе происходящего, однако реальных действий от них так и не последовало.

- Это топливо там уже пять лет бежит, куда только не обращались. Приедет какая-нибудь комиссия, посмотрит, постоит и уедет, а воз и ныне там. И вся эта солярка течет в реку, - рассказала Александра Ш.

В администрации Приуральского района оперативно отреагировали на пост. В мэрии сообщили, что непременно займутся данным вопросом.

- В кратчайшие сроки сотрудники департамента ЖКК отправятся к указанному месту, чтобы проверить данную информацию. По результатам осмотра будет составлен соответствующий акт и организована проверка, - рассказал представитель администрации.