Администрация поселка Уренгой по неизвестным причинам пытается выжить газовую компанию, работавшую почти 20 лет

Фото: личная страница Олега Якимова в соцсети. Поселок Уренгой.

Глава Пуровского района Антон Колодин провел прямой эфир с жителями, посвященный проблемам муниципалитета. По традиции, большую часть времени отвели обсуждению Тарко-Сале, а остальные населенные пункты остались без внимания.

Однако жителям не понравилась такая расстановка приоритетов, и они начали массово возмущаться в комментариях под эфиром. И если в большинстве населенных пунктов проблемы были самые обычные (плохие дороги, нет освещения, детских площадок), то в поселке Уренгой все обстоит намного хуже. При этом люди не могут обратиться за помощью, поскольку источник их бед - местный глава Олег Якимов.

По словам жителей, он и его администрация мешают работе ООО «Пургазсервис» - организации, занимающейся поставкой и транспортировкой газа населению Пуровского района с 2001 года, а в поселке Уренгой - с 2004 года. При этом общество имеет как собственные газопроводы, так и арендуемые у муниципалитета на 20 лет.

С марта месяца администрация поселка завалила газовиков письмами с требованием возвратить арендуемые газопроводы (на территории поселка) и здание, в котором размещается производственный участок.

- С апреля этого года работники администрации перешли от слов к делу. В частности, незаконно изъяли помещение, арендуемого нами на законных основаниях. Мы считаем, что данные действия подпадают под Уголовного Кодекса РФ, о чем было направлено соответствующее письмо Антону Колодину, а также в районную прокуратуру и полицию, но пока ответных действий не последовало. По нашему мнению, за действиями администрации прослеживается ограничение конкуренции и выдавливание нашего предприятия с рынка, - рассказал генеральный директор ООО «Пургазсервис» Владимир Лисовский.

Но переживают сотрудники предприятия и их начальство больше не за свое будущее, а людей, живущих в газовых домах, которые больше не могут полноценно обслуживаться из-за действий властей.

- Две недели назад, 17 мая, работники администрации опечатали здание, в котором находятся газовый участок и рабочие места его сотрудников. В связи с этим работники не могут выполнять свои непосредственные обязанности - эксплуатировать газовые сети и оборудование. А это может привести чрезвычайным ситуациям и непоправимым последствиям, - продолжает рассказывать гендиректор.

На совещании, проведенном при заместителе главы Пуровского района Кирилле Скороходове, «Пургазсервису» сказали, что действия администрации поселка продиктованы лишь тем, что ООО «Заполярэнергорезерв» - действующий пользователь автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) несет убытки при ее эксплуатации. А связано это с увеличением стоимости газа на 300 рублей с 1 января 2022 года и отказе в утверждении тарифа (сам отказ газовики так и не увидели).

Только вот непонятно, как затраты на эксплуатацию АГРС и покупка газа у поставщика относятся к газовым распределительным сетям, принадлежащим ООО «Пургазсервис» на правах аренды? Ведь расходы на эксплуатацию распределительных сетей возмещаются при установлении другого тарифа - на транспортировку газа, который был утвержден компанией 29 июня 2021 года. Всю эту информацию выдали на совещании, да так и не услышали.

Решив разобраться в этой ситуации, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» направил официальный запрос главе поселка: в связи с чем были приняты решения о расторжении договора и закрытии газового участка? Однако власти решили не отвечать на эти вопросы и ограничились стандартной отпиской.

- В поселке работают три газоснабжающие организации, обслуживающие разные объекты. «Пургазсервис» является одним из операторов и отвечает за внутренние сети поселка, продолжая это делать и сегодня. В целях безаварийной и бесперебойной подачи газа принято решение объявить конкурс по выбору оператора, который будет обслуживать газораспределительные сети в целом: покупка, транспортировка и поставка потребителям. «Пургазсервис» может принять участие в конкурсных процедурах на общих основаниях, - прокомментировал глава поселка Уренгой Олег Якимов.

Точно такой же ответ пришел и от администрации Пуровского района, куда также был направлен запрос.

На сегодняшний день ООО «Пургазсервис» - единственное предприятие на территории поселка, занимающееся обслуживанием и эксплуатацией газовых сетей, а его сотрудники имеют необходимые знания и отлично справляются со своей работой. Так зачем же местной администрации понадобилось расторгать с компанией договор и выгонять сотрудников на улицу? Ответа на этот вопрос пока нет. Возможно, после того как за дело возьмутся правоохранительные органы, ситуация прояснится.

Пока же «Комсомольская правда - Ямал» будет следить за этим делом и сообщать читателям о новых подробностях.