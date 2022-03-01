В Ноябрьске разыскивают свидетелей конфликта между кондуктором и школьником Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жительница Ноябрьска рассказала о неподобающем поведении кондуктора, работающей по маршруту №2а. По словам женщины, ставшей очевидицей происходящего, работница хотела выгнать из автобуса ребенка, у которого не оказалось карты школьника. Чтобы придать ситуацию огласке, она выложила пост в соцсетях, пристыдив нерадивую сотрудницу.

- На маршруте №2а кондукторша докопалась до мальчика из-за того, что у того не было карты школьника. Требовала, чтоб он оплачивал или выходил. На отказ оплачивать, она начала задерживать автобус на остановке и требовать, чтобы ребенок вышел, - написала северянка.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Также женщина уточнила, что автобус шел с отставанием от графика, поэтому пассажиры просили ее не задерживать транспорт и прекратить разборки. Однако кондуктор не стала выполнять требования людей, вместо этого она начала пытаться заснять школьника, угрожая, что выложит ролик в сеть.

- В ответ на такие действия пассажиры сказали, что напишут жалоб. Кондуктор ответила, что пожалуйста. Так вот, пишем, - закончила рассказ ноябрянка.

В комментариях к посту большинство горожан осудили женщину за ее поступок, сославшись на закон, который запрещает высаживать детей из автобусов. Однако нашлись и те, кто заступились за работницу автотранспортного предприятия, предположив, что у нее, возможно, был плохой день, а мальчик мог и специально довести сотрудницу.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что по данному факту ведется проверка.

- Спасибо за сигнал. По данному факту идет проверка. Очевидцев ситуации просим связаться с нами по телефону: 361-128.