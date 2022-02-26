В Ноябрьске воспитательницу детского сада обвинили в жестокости к малышам

Воспитательница бежит за отставшим мальчиком

Жительница Ноябрьска рассказала в соцсетях о неподобающем поведении воспитателя в детском саду «Ласточка». По словам женщины, работница грубо обращалась с малышами, кричала на них и жестко хватала. Чтобы придать ситуацию огласке, северянка выложила пост в городском паблике, тем самым пристыдив нерадивую сотрудницу.

- Воспитатель с самого начала, как вышли на прогулку, нервно кричала на детей. Грубо хватала отстающего ребенка за ручку, детки плачут, кто-то звал маму. Невозможно было на это смотреть, - пишет северянка.

В качестве доказательства женщина сняла видео, на котором воспитатель с раздражением берет в охапку зазевавшегося малыша.

- Сняла видео, когда детки уже возвращаются в группу. Один мальчик (Максим) отстал и стоял с другой группой. Воспитатель пошла за ним, снесла по пути другого ребенка. Схватила отставшего мальчика. Если она так ведет себя на улице при людях, а что в группе тогда происходит, где никто не видит? - задается вопросом ноябрянка.

В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то не увидел в действиях воспитательницы ничего жестокого, отметив, что она хороший педагог, а некоторые согласились с автором поста и осудили поведение женщины. Также нашлись и те, кто выступили за увольнение женщины, перед этим предложив проверить ее у психиатра.

В скором времени произошедшим заинтересовался региональный департамент образования. В ведомстве сообщили, что заведующему детским садом рекомендовано провести беседу с педагогами для улучшения психологического климата в детских коллективах.

- Заведующему детского сада «Ласточка» рекомендовано провести беседу с педагогами (при необходимости индивидуальную) по созданию благоприятного психологического климата для каждого ребенка, а также усилить контроль за выполнением должностных инструкций. Вопрос находится на контроле департамента образования, - прокомментировали в профильном ведомстве.