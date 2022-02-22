«Вот как ему ходить?»: в Лабытнанги одинокий пенсионер не может купить продукты из-за затопленной дороги

Фото: скриншот из видео. Застывшая дорога.

Житель Лабытнанги поделился в соцсетях видео, всколыхнувшее весь город. В своем ролике мужчина рассказал о нелегкой судьбе пенсионера, который вынужден жить в развалюхе. Но главная проблема пожилого северянина в том, что он не может сходить за продуктами из-за коммунальной аварии. Образовавшаяся лужа напрочь отрезала лабытнангца от большой земли, как и всех, кто проживает рядом с ним.

- Вот живет в такой развалюхе одинокий пенсионер. Ходит в магазин каждый день за продуктами, за хлебушком, вот по такой дорожке. Никто ему не доставит продукты, кроме самого себя, - начинает рассказывать мужчина.

Во время своих слов он показывает покосившуюся деревяшку и путь пенсионера из дома к магазину.

Фото: скриншот из видео. Дом пенсионера.

- И вот, пришел... Выйти невозможно. Замерзла дорога. Вот как ему ходить? И никто не реагирует, ни ЕДДС, ни администрация, - сокрушает автор ролика.

На кадрах отчетливо видно, что несколько метров дороги покрыты ледяной коркой. Затем лабытнангец отводит камеру в сторону и тогда открывается настоящий масштаб аварии. Можно сказать, что из-за прорыва у местных жителей образовалась свое мини-озеро, с растущими в нем деревьями.

Фото: скриншот из видео. Затопленные деревья.

В комментариях горожане посочувствовали пенсионеру и посоветовали обратиться в отдел жилищной политики.

- Возможно, пенсионер сможет поучаствовать в программе по переселению. Специалисты посоветует, как переселиться из этого жилья, - написала Светлана А.

В городском УЖКХ корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация о случившемся уже передана в соответствующие организации. В ближайшее время они займутся пропаркой гильзы водоотведения и устранят последствия затопления.

В городской администрации по поводу инцидента рассказали следующее:

- Специалисты Центра социального обслуживания населения выяснят, нужна ли помощь жителю этого дома, - прокомментировали в мэрии.