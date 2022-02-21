«Отвез в начальную точку»: в Надыме таксист отказался довести 13-летнюю девочку до мамы из-за проблем с оплатой

Фото: Ирик Ахияров. Машина таксиста.

Жители Надыма активно обсуждают в соцсетях инцидент с участием таксиста и 13-летней девочки: мужчина отказался довести ребенка до места из-за проблем с оплатой. К счастью, на пути девочки оказался неравнодушный горожанин, который не просто помог юной горожанке в ее беде, но и пристыдил нерадивого автомобилиста, выложив пост в соцсети.

- Встретил девочку - вся в слезах. У нее не получилось совершить онлайн-перевод на сумму 100 рублей с одного банка на другой, возникли трудности. После неоднократных попыток он оскорбил ее, назвав аферисткой, и отвез в начальную точку. Негодяй! Ребенка, несовершеннолетнюю девочку - матом… В чем проблема, водитель? - обратился к грубияну житель Надыма.

Также мужчина сообщил, что водителя зовут Али, а заказ был сделан через приложение «inDriver», после чего выяснилось, что это его не первый случай хамского отношения к пассажирам.

Фото: Ирик Ахияров. Машина таксиста.

- Я тоже сталкивалась с ним, он неадекватный! Я вообще не скандальный человек, но все равно была в шоке от того, как он общается. Так же писали в службу поддержки, его заблокировали на сутки, и он снова в строю, - поделилась Оксана С.

- Мало того, он еще и ездить не умеет, да и авто уже рассыпается, - рассказал Николай Т.

В итоге надымчане единогласно осудили водителя за такой поступок и даже понадеялись, что после огласки им заинтересуется Госавтоинспекция. Кстати, по словам одного из жителей, у таксиста даже нет соответствующей лицензии.

Чтобы восстановить справедливость, мужчина обратился в службу поддержки, сообщив об инциденте. Там горожанину сообщили, что водителю уже заблокировали доступ к приложению.

Фото: Ирик Ахияров. Переписка со службой поддержки.

- Были приняты меры по ограничению доступа к сервису. Нарушитель заблокирован, - говорится в сообщении.