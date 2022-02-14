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Происшествия14 февраля 2022 7:09

На Ямале вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за технической неисправности

На борту находились 18 человек
Вера Зенина
Вера Зенина
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Фото: личная страница губернатор Ямала Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница губернатор Ямала Дмитрия Артюхова в соцсети

Вертолет Ми-8, летевший из Нового Уренгоя в п. Лескино ( Красноярский край), совершил аварийную посадку в поле, не успев покинуть границы автономного округа. Судно приземлилось в 10:14 в 20 километрах от с. Антипаюта (Тазовский район).

Известно, что на борту находилось три члена экипажа и 18 пассажиров-вахтовиков.

- Никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась, - рассказали в авиакомпании UTair, которой принадлежит вертолет.

Также информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- По предварительным данным, в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. В настоящее время авиакомпания направила резервный борт для эвакуации пассажиров и экипажа, - добавили в ведомстве.

На данный момент Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку, которая покажет, насколько хорошо было исполнено законодательство о безопасности полетов.

ЧППроисшествия: ЧП