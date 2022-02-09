«Вонь стоит»: в Лабытнанги жилой двор уже неделю утопает в канализационных стоках

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Двор по ул. Клубная, 13.

В Лабытнанги произошла очередное коммунальное происшествие, связанное с разливом септика. Как показывает практика, ЧП подобного рода происходят в городе и зимой, и летом, а на устранение последствий уходит немало времени.

На этот раз неприятность коснулась двор по ул. Клубная, д. 31. По словам местных жителей, септик течет уже неделю, а решать проблему никто не торопится. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан выложил пост в соцсети, надеясь получить вразумительный ответ.

- Не можем разобраться, кто должен решить эту проблему! Весь двор в канализации, все только пребывает к дому, проблема никак не решается. Обращались в ЕДДС, управляющую компанию, но они только разводят руками! С прошлого вторника обращения (1 февраля - прим. ред), до сих пор ничего не сделалось! В оттепель вонь стоит на весь двор, в мороз убиться можно или сломать себе что-то! - написал разгневанный горожанин.

В подтверждение своих слов он прикрепил несколько фото, на которых видны превратившиеся в лед отходы жизнедеятельности.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Двор по ул. Клубная, 13.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Двор по ул. Клубная, 13.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Двор по ул. Клубная, 13.

Спустя время на запись отреагировали представители Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. В ведомстве сообщили, что специалисты УЖКХ и АО «Тепло-Энергетик» уже выезжали на место аварии и выявили причину протечки, однако устранить ее не удалось, так как жильцов не было дома, поэтому работники вернутся чуть позже, после 20:00.

Но на этом проблема с разлившимся септиком так и не решилась.

- Ну и что делать? В «Тепло-энергетик» говорят, что это не их работа, управляющая компания - то же самое! Обращаться в государственную жилищную инспекцию?! Это что за беспредел такой?! - написала Галина Ш, обратившись к УЖКХ.

Ответ последовал через пару часов. В нем специалисты объяснили ситуацию и пообещали в ней разобраться.

- Ситуация на контроле специалистов УЖКХ. Прорабатывают пути решения вопроса. В связи с провисанием трассы от дома №48 по ул. Клубная происходит утечка системы водоотведение через ревизию, - сообщили коммунальщики.

Чтобы не быть голословными, они прикрепили фото, на котором действительно видна протечка.