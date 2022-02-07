Семья рыжих лисиц уже несколько лет живет на ноябрьском предприятии

Лисицы разгуливают по территории предприятия

Жители Ямала все чаще встречают в городах и близ них диких животных. С особенным постоянством в гости к северянам наведываются лисы. Хищники настолько привыкли к людям, что спокойно берут из их рук еду или попросту не замечают, а иногда даже позируют на камеру.

Теперь же рыжих хищников заснял один из работников ноябрьского предприятия. Ролик с симпатичными зверюгами ямалец опубликовал под постом представителей городской администрации в соцсетях, где говорилось о другой рыжей плутовке.

- У нас на работе уже несколько лет семья лис живет! - написал мужчина, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь (видимо, лисицы решили пойти по стопам двух братьев - медвежат, поселившихся на Харасавэйском месторождении).

На кадрах видны два упитанных хищника, свободно разгуливающих по территории. Не обращая особого внимания на оператора, они несколько раз пробежали в разных направлениях, а затем скрылись за елкой.

- Красавица, у меня еды нет, - говорит мужчина пробегавшей мимо лисице.

По словам местных жителей, хищники перебрались ближе к людям, чтобы не голодать. Зимой, когда в лесах ложится снег, животным сложно найти пропитание, поэтому они выходят в город или на трассы, надеясь разжиться съестным.

Так, с начала зимы ямальские города уже посетили белки и зайцы, а на одной из трасс водитель заснял огромного кабана, бегущего по обочине.