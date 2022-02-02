Жители Панаевска жалуются на резкий запах хлорки от водопроводной воды

В «Ямалкоммунэнерго» пообещали разобраться в ситуации. Фото: Вера Зенина

Жители села Панаевск, расположенного в Ямальском районе, жалуются на качество воды, бегущей из кранов. По словам людей, они уже не раз пытались решить данную проблему, но видимых успехов это не принесло. Чтобы придать ситуацию огласке, один из сельчан выложил пост в социальных сетях, надеясь найти поддержку у земляков.

- В селе Панаевск вода воняет хлоркой и другими непонятными запахами. Этой водой невозможно даже помыться, про пить я вообще молчу. Из Яр-Сале пришел ответ, что с водой все хорошо. Куда обращаться, в какие двери стучаться, чтобы нас услышали?! - вопрошает панаевец.

В комментариях к посту ямальцы сначала посочувствовали мужчине, а после составили целый план действий. Северяне посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, к местным депутатам, написать коллективное обращение в прокуратуру, администрацию губернатора, а затем и самого президента. Однако чаще всего ямальцы рекомендовали обратиться в «Ямалкоммунэнерго» - крупнейшему в автономном округе поставщику коммунальных ресурсов.

Спустя время представители компании оставили ответ под постом автора.

- В связи с поступившей жалобой были дополнительно отобраны пробы воды, их направили для анализа в аккредитованную лабораторию, - написали коммунальщики.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о многочисленных жалобах на воду от жителей Тарко-Сале. По словам людей, хуже всего приходится тем, кто проживает в мкр. Советский, вода в этих домах настолько плохая, что после ее использования ванна и стиральная машина покрываются ржавчиной, а на коже выступают красные пятна.