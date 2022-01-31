В Лабытнанги коммунальщики завалили снегом первый этаж жилого дома

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Двор по ул. Дзержинского, 13.

Житель Лабытнанги пожаловался в социальных сетях на работу управляющей компании по вывозу снега. По словам северянина, после расчистки двора работники оставили под окнами дома огромный сугроб, который не вывозят уже четвертый день.

- Двор по ул. Дзержинского, 13. Большая просьба к управляющей компании исправить ситуацию: довести свою работу до конца! Ждем четвертый день. Все окна завалены снегом, - написал разгневанный северянин в паблике «Лабытнанги Info».

В качестве подтверждения автор приложил несколько фото, на которых видна огромная гора снега, полностью закрывающая окна первого этажа. Из-за этого жителям приходится зажигать днем свет, что влечет дополнительные расходы.

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Двор по ул. Дзержинского, 13.

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Двор по ул. Дзержинского, 13.

Позже в комментариях отписались представители Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Они сообщили, что информацию принята в работу. В кратчайшие сроки УК сообщат о необходимости вывезти снег.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги ребенок подвернул ногу из-за плохой уборки снега во дворе. Мальчик провалился в сугроб, оступившись на узкой тропинке.