«Булыжники поставили»: жители Салехарда массово жалуются на отсутствие детских площадок во дворах

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Один из дворов, где демонтировали площадку.

Жители Салехарда массово жалуются в социальных сетях на отсутствие во дворах детских площадок, при этом, по словам людей, горки и качели просто демонтировали, а устанавливать новые никто не торопится.

Чтобы придать ситуацию огласке, одна из жительниц написала гневный пост в городском паблике: «Хочу обратиться к администрации города и к управляющей компании «Изумрудный город». Зачем осенью, когда еще не было снега, демонтировали нашу старую площадку возле детского сада Синяя птица?! Рядом находятся пятиэтажные дома, детский сад - дети всегда играли на площадке. А сейчас что ? Даже лавочки убрали (булыжники поставили)! С чем играть ? Что на этом месте будет ? Автостоянка? Мы против! Новая детская площадка? Отлично! Только раньше июня не будет возможности ее устанавливать. Вопрос - почему на девять месяцев лишили детей возможности играть в своем дворе?!».

В качестве доказательств горожанка приложила фото, на котором изображена пустующая территории, огороженная бетонными блоками, посреди которой стоит ребенок.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Один из дворов, где демонтировали площадку.

Прочитав пост, горожане тут же начали оставлять комментарии, в которых сообщали о точно такой же проблеме, но уже во своих дворах. Таким образом получился целый список: ул. Губкина, д. 3 и д. 6; ул. Подшибякина, д. 46; Зои Космодемьянской, д. 7; Республики, д. 78; ул. Арктическая и возле детского сада Журавушка (без уточнения домов).

В городской администрации сообщили, что при обследовании детской площадки, про которую писала автор, было установлено, что она находится в непригодном состоянии, из-за чего ее дальнейшее использование может быть опасно. Поэтому было принято решение о ее демонтаже.

Также власти порекомендовали жителям принять участие в проекте «Уютный Ямал» на 2023 год, выступив с инициативами о строительстве детских площадок по вышеперечисленным адресам.