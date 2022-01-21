«В сугробах можно утонуть»: в Лабытнанги ребенок подвернул ногу из-за плохой уборки снега во дворе

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Заваленный снегом двор.

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться не заваленные снегом дворы и улицы, причем недовольны работой коммунальщиков не только жители отдаленных микрорайонов, но и центра. Несколько дней назад молодая горожанка, недавно ставшая мамой, сообщила о заснеженных тротуарах, по которым невозможной пройти с коляской. А месяцем ранее лабытнангцы вовсю негодовали из-за плохой уборки дворов и огромных сугробов, растущих с каждым снегопадом.

На этот раз многочисленные сугробы стали причиной травмы юного горожанина: он оступился и подвернул ногу. ЧП произошло по адресу ул. Озерная, д. 5.

- И снова о наболевшем. За всю зиму ни разу не производилась очистка придомовой территории от снега, в сугробах можно утонуть, весной «поплывем». Ребенок с утра оступился, подвернул ногу. Дальше переломов ждать?! Понятно, что снега много, техники не хватает, но хоть РАЗ В ГОД можно почистить?! - написала разгневанная северянка в городском паблике.

В качестве доказательств она приложила несколько фото, на которых видны огромные сугробы и протоптанная жильцами небольшая тропинка, на которой и оступился ребенок.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Заваленный снегом двор.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Заваленный снегом двор.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства городской администрации сообщили, что за расчистку придомовой территории по этому адресу отвечает УК «Престиж», известная своим нежеланием работать. В связи с этим жильцам стоит задуматься о смене УК на более добросовестную. Это наилучший выход из ситуации.

- В адрес УК поступает огромное количество жалоб от жителей, со стороны УЖКХ выписано немало предписаний и штрафов, так же к решению вопроса подключаются департамент Государственного жилищного надзора ЯНАО и прокуратура, но УК все также не исполняет возложенные на них обязанности и продолжает накапливать штрафы и предписания. Решение видится в коллективной смене УК, - прокомментировали в ведомстве.