В ЯНАО рабочий сорвался с 10-метровой буровой установки

На Ямале рабочий сорвался с 10-метровой буровой установки Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Бурильщик коммерческой компании сорвался с мачты 10-метровой бурильной установки во время монтажа оборудования. Мужчина разбился насмерть. Следственные органы Ямала начали проверку по факту гибели работника.

Как сообщают в СУ СК РФ по ЯНАО, 16 января 2022 на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, во время работ по монтажу и спуску электроцентробежного насоса бурильщик коммерческой организации упал с мачты буровой установки, с высоты около 10 метров. При падении 41-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в ведомстве.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Ямале мастера осудят за смерть рабочего: он упал с высоты. Другой сотрудник организации получил тяжелую травму