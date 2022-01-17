«Свиней лучше кормят». В Надыме обед в школьной столовой обернулся скандалом

В Надыме обед в школьной столовой обернулся скандалом. Фото - Лада Ворошилова.

В города Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) обед в школьной столовой обернулся скандалом. Дело в том, что одна из родительниц осталась недовольна, как ее ребенка накормили в образовательном учреждении. Она залила в социальные сети фотографию с едой (правда, сильно размытую – видимо, так сильно переживала) и заявила, что на такой беспредел будет жаловаться самому президенту.

По словам недовольной мамы Лады Ворошиловой, фото сделано в столовой при школе №5: «Уважаемые повара. Уже накипело! Вы своих детей так же кормите? Отправлю президенту. Пусть посмотрит, сем кормят детей бесплатников на Ямале».

Женщину, стоит отметить, многочисленные комментаторы не поддержали. «У меня ребёнок уже третий год учится на базе 5 школы и тоже питается бесплатно, но ни разу не пожаловался на плохое питание. Родительский контроль приходил и пробовал, что готовят детям: ни у кого не было нареканий»; «Нормальный суп! Это не борщ! Вам надо кусок мяса на 100 г положить? Или что вас в этом супе не устраивает? Лучше пельмени магазинные?»; «Есть нормы и карты питания. Или в школе надо, как дома – бабушкиными пирожками да жареными котлетами? Детям готовят с учётом необходимой нормы мяса, рыбы и порции рассчитывают по возрастным нормам».

Позже Ладе ответила представительница школы №5 Шахлохон Авазмурадова. По ее словам, в образовательном учреждении ежемесячно проводится проверка качества предоставления услуги. Также организация горячего питания обучающихся проверяется Родительским контролем питания. Проводится и опрос школьников по качеству подаваемых блюд.

– По вашему сообщению, внепланово, завтра в 12.30 будет повторная проверка. Прошу подойти обязательно. Возникают вопросы: почему фото снято размыто и после того, как ребенок пообедал, а не в начале обеда. И какого числа был зафиксирован данный момент на фото. Оно выложено только в выходной, - отметила женщина.

Кроме того, Ворошиловой ответила и сама администрация школы: «Услуги по организации горячего питания оказывает ИП Глушкова РР. Контракт заключен по итогам электронного аукциона. По вопросам качества организации горячего питания в школе вы можете обратиться к директору школы лично или по телефону 83499(523271). В этом учебном году проведено четыре проверки организации горячего питания представителями родительского контроля из разных классов. Приглашаем поучаствовать в работе родительского контроля в любой день и в любое удобное вам время».

Однако женщину такой ответ не удовлетворил: "ИП Глушкова предоставляет услуги, то есть качественные продукты. Но она рацион вам навряд ли составляет. Варить морковку в воде и кормить детей… Извините, свиней лучше кормят".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени главу комбината школьного питания Ольгу Гирилюк уволили после оскорбления журналистки одного из местных изданий. Та в телефонном разговоре назвала представителя СМИ некрасивой и долбанутой. На эту тему высказались губернатор региона и мэр города.

«Даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры», – заявил в социальных сетях глава Тюменской области Александр Моор.