«Каждый день думала - почему я не привилась»: беременную жительницу Ноябрьска с коронавирусом чудом спасли врачи

Фото: Ноябрьская Центральная городская больница Фото: Социальные сети

Олеся Манина проживает в отдаленном микрорайоне Ноябрьска – Вынгапуровском (ЯНАО). У женщины есть дочь-студентка, однако семья решила завести второго ребенка, жизнь которого оказалась под угрозой, как и судьба самой Олеси. Её, беременную малышом, экстренно госпитализировали с коронавирусом, который стремительно ослаблял будущую маму, а после и вовсе ввёл в кому. Врачи боролись за жизнь пациентки 37 дней - об этом сообщили в Ноябрьской Центральной городской больнице.

Беременность Олеси протекала вполне удачно, пока в дело не вмешался коронавирус: на 24 неделе 39-летнюю женщину госпитализировали с высокой температурой и тяжелой отдышкой. Поражение легких тогда, в конце ноября, составляло 27%. Но это было только начало…

Фото: Ноябрьская Центральная городская больница Фото: Социальные сети

Заболевание развивалось стремительно. Через пять дней пребывания в госпитале Олесе стало хуже, пришлось перевести пациентку в отделение реанимации и интенсивной терапии, где в последующем её подключили к аппарату ИВЛ, так как дышать самостоятельно женщина уже не могла.

За жизнь будущей мамы боролась команда медиков: анестезиологи-реаниматологи, гинекологи, хирурги, неврологи, кардиологи, эндокринологи, сотрудники эндоскопической службы, сестринский и младший персонал. Врачи собирали консилиумы и даже связывались с помощью телемедицины со специалистами московского научного центра имени В. И. Кулакова, корректируя тактику лечения.

Фото: Ноябрьская Центральная городская больница Фото: Социальные сети

Борьба за жизнь мамы и малыша велась 37 дней, 22 из которых Олеся Манина провела в коме. Казалось, надежды нет. Но постепенно состояние пациентки начало стабилизироваться, и уже в преддверии нового года будущую маму перевели для наблюдения в отделение патологии беременности перинатального центра.

Сейчас Олеся чувствует себя гораздо лучше и уже готовится к выписке домой. Жительница ЯНАО очень жалеет, что не поставила прививку от коронавируса еще до беременности, ведь это могло избежать тех испытаний, которые пришлось пережить ей и будущему ребенку.

- Не было возможности привиться вовремя, понимала, что это необходимо сделать, но почему-то не сделала этого. Находясь в больнице, я каждый день думала - почему я не привилась, жалела очень, - признается Олеся Манина.

Пол ребенка уже известен – девочка. Малышку собираются назвать Елизаветой, мама уже обращается к крохе по имени. Роды запланированы на март.

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