Жители Надыма жалуются на подростков, взрывающих петарды в подъездах домов

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Последствия взрыва.

Жители Надыма массово жалуются на подростков, которые взрывают петарды в подъездах жилых домов. Чтобы привлечь внимание к проблеме, одна из горожанок выложил пост в соцсети, напрямую обратившись к хулиганам.

- Обращаюсь к тем «героям», которые решили, что останутся безнаказанными! Да, бесспорно, вы заставили содрогнутся весь пятый подъезд по ул. Заводская, д. 10. На ваш взрыв все жильцы выбежали из своих квартир. Я не буду описывать то, как мы, мамы, успокаивали своих детей! Да и те почтовые ящики, которые вырвало и искорежило, лишь малая часть ущерба. Дальше дело за полицией, так что ждите, «герои»! Отвечать придется по всей строгости закона! - написала разгневанная северянка.

В качестве подтверждения женщина прикрепила фото раскуроченных ящиков, части которых валились на лестничном пролете.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Последствия взрыва.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Последствия взрыва.

В комментариях горожане единогласно осудили поведение подростков. Также досталось и их родителям, которые не смогли объяснить детям, что петарды - это не игрушка, а взрывать их можно только на улице, когда вблизи нет людей.

Чуть позже сразу несколько горожан написали об еще одном похожем случае, который произошел 7 января на ул. Заводская, д. 11. По словам людей, двое подростков взорвали петарды в первом подъезде, а затем со смехом выбежали на улицу.

- Такой же взрыв был, чуть стекла не выпали. Вызвали милицию, сказали, что будут разбираться, - написала Анна.

На данный момент ожидается комментарий от городского отдела полиции по факту произошедшего.