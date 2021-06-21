Из чего выгодно построить дом, когда цены растут

Фото: завод "Поревит"

В разгар строительного сезона тема стройки очень популярна. Люди интересуются – из чего строить лучше и выгоднее. Давайте постараемся ответить на этот вопрос. И для этого сравним два стеновых блока: свойства, характеристики и стоимость возведения одного метра стены.

Итак, выбирать материал для строительства обычно принято в соответствии со следующими требованиями:

- экологичность и безопасность;

- прочность;

- теплоэффективность;

- удобство строительства;

- цена.

Фото: завод "Поревит"

В нашем регионе в основном строят из бетонных стеновых блоков с различными наполнителями. Это быстро, удобно, недорого и надежно.

Однако в последнее время набирает популярность блок, давно завоевавший популярность в Европе – силикатный блок. Он состоит из песка, извести и воды, что полностью отвечает требованиям частных застройщиков.

Что можно построить из силиката? Наш ответ – все! Дом, баню, гараж.

Фото: завод "Поревит"

В чем преимущества силикатного блока?

1. Прочность. Силикатный блок в 2,5 – 3 прочнее традиционных блоков, что позволяет возводить из него дома в 9 этажей. Поэтому для дома-крепости достаточно тонких стен.

2. Геометрия. Силикатный блок может производится исключительно в заводских условиях крупного предприятия. Поэтому допустимое отклонение геометрических размеров – не более 3 мм на метр стены.

3. Комфорт проживания. Силикатный блок – это тот же кирпич, только бОльших размеров. Отсюда микроклимат и акустический комфорт кирпичного дома при гораздо меньших затратах.

Ниже приведены характеристики силикатного и другого бетонного блока.

Характеристики взяты с сайтов-производителей

Как видим, силикатный блок уступает другому только по теплотехнике. Напомним, чем выше показатель теплопроводности, тем больше материал проводит тепла изнутри наружу (на улицу), говоря по-простому. Но в любом случае оба этих блока нужно утеплять для ЯНАО.

Простота и скорость строительства – еще один немаловажный фактор. Ведь зачастую люди строят свои дома самостоятельно, не имея навыков профессиональных каменщиков. Техника возведения стен из силикатного блока отличается своим удобством. Силикатный блок имеет ровную поверхность, поэтому наносить клеевой состав можно толщиной всего 3 мм. Также удобно то, что не нужно покупать и подключать к электричеству бетономешалку – ведь есть специальная клеевая минеральная смесь в мешках, завести которую можно в ведре с водой. Все просто, быстро и технологично.

Предлагаем посмотреть видео.

Перейдем к самому важному – сравнению стоимости. Возьмем стоимость материалов по ценам известной строительно-торговой сети без учета доставки.

Характеристики взяты с сайтов-производителей

Как видим из таблицы, благодаря высокой прочности силикатный блок дает около 20% экономии на стоимости самих блоков (их нужно меньше из-за более крупных размеров). Благодаря ровной поверхности без вкраплений силикатный блок дает тройную экономию – на кладочных материалах и двойную – на отделке стен.

В итоге мы получаем более выгодный материал, что особенно важно сейчас, в период сезонного спроса и роста цен на строительные товары.

Лайфхак: летом в период самых высоких цен на строительные материалы можно выгодно возвести стены из силикатного блока. А осенью уже можно сэкономить на утеплителе, на который цены традиционно снижаются после окончания сезона.

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