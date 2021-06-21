Архитектурный ансамбль «Вознесенский»: историческое событие в вашей жизни

Фото: СЗ «Восток Девелопмент»

Если переезжать, то в лучшие условия. Чтобы до реки – рукой подать, чтобы вечерние прогулки – в яблоневом саду, и спокойная жизнь в историческом центре. Владельцы квартир в архитектурном ансамбле «Вознесенский» на берегу Туры получат первые ключи уже осенью 2021 года. В двух домах всего 70 квартир – они привлекательны как для жизни, так и для инвестиций.

Неоклассика в центре Тюмени – исключительное явление. Авторы проекта бережно вписали его в историческую застройку и сохранили традиции с максимальным комфортом для жителей. В «Вознесенском» нет типового этажа, а потолки – от 3,5 до 8 метров.

Фото: СЗ «Восток Девелопмент»

Все 70 квартир площадью от 41 м2 до 168 м2 уникальны, в них установлены дерево-алюминиевые окна, запроектированы гардеробные и постирочные. В домах есть двухуровневые планировки, варианты с отдельным входом, а изюминка некоторых квартир – дровяные камины, террасы и мансардные окна.

За окнами – Вознесенско-Георгиевский храм и большой яблоневый сад в купеческих традициях. Прямо из него жители могут попасть на набережную европейского формата с зонами для отдыха. В пешей доступности 3 вуза, музей, библиотека и стадион «Геолог». В вечернее время открывается вид на мост Влюбленных и фасады исторических зданий в мягкой подсветке.

Фото: СЗ «Восток Девелопмент»

Закрытая территория свободна от автомобилей, у каждой квартиры – машиноместо в теплом паркинге, в подъездах – бесшумные лифты. «Вознесенский» предлагает уникальный отельный сервис, который обеспечит безопасность и поможет решить любые вопросы.

Фото: СЗ «Восток Девелопмент»

Приобретать жилье в «Вознесенском» выгоднее всего сейчас, пока стоимость квартир начинается от 6,2 млн рублей. Близится сдача дома, а за ней последует повышение цен. Летний период – самое подходящее время, чтобы запланировать приобретение и украсить историю своей жизни.