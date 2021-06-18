«Шатает, как шлюпку в море»: жители Лабытнанги жалуются на старые мостики через теплосети

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Деревянный мост через теплосети.

Жительница Лабытнанги пожаловалась в соцсетях на неудобные мостики возле дома №37 по ул. Автострадная. Они проходят через теплотрассу и весьма опасны, особенно для пожилых людей, которые вынуждены переходить через них, идя в магазин. Гневный пост горожанка написала сегодня, 18 июня, в паблике «Лабытнанги Info».

- Каждый раз я помогаю бабушкам, которые с продуктами не могут пройти через эти мостики. Один раз сама упала зимой на железном мостике. Деревянный на ладан дышит. Про мусор и доски после ремонта труб вообще молчу, - сообщила девушка.

В подтверждение своим словам она приложила несколько фотографий, на которых видны те самые сооружения: два мостика и различный мусор.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Деревянный мост через теплосети.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Железный мост через теплосети.

Большинство жителей оказались солидарны с девушкой, высказав свое мнение.

- Этот хоть не шатает, как шлюпку в море, в отличие от того, который около 41 дома, - написал Андрей.

- Ого, это мост еще стоит! Приятно увидеть свой дом, 16 лет прошло, а ни чего не меняется, - рассказала Элла.

Однако нашлись и те, кто не воспринял проблему всерьез. Так, местный житель Юрий предложил недовольным ходить в магазин по другой дороге, а мусор, по мнению мужчины, вообще выбрасывают из окон ближайших домов.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, летом обслуживающая организация проведет ремонт мостиков.

Подтвердили информацию и в городском Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Там сообщили, что жалоба передана в работу подрядной организации.