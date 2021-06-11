«Похоже на надкушенное яблоко»: ямальцы делятся фотографиями солнечного затмения в социальных сетях

Фото: Геннадий Цветков, паблик "ЧП Ямал". Затмение в Самбурге.

Жители Ямала стали свидетелями уникального астрономического явления - кольцеобразного солнечного затмения, которое происходит один раз в четверть века. Отметим, что в России подобное явление последний раз наблюдали 55 лет назад - 20 мая 1966 года.

На радость северянам, перекрытие Солнца Луной оказалось весьма значительным. В частности, в Новом Уренгое оно составило составило 0,62 диаметра, а в Салехарде - 0,59 диаметра.

Не желая пропустить подобное явление, жители наблюдали за происходящем из разных уголков арктического региона, фотографировали его, а затем делились с земляками в социальных сетях.

Фото: Надежда Новоселова, паблик "ЧП Ямал". Затмение в Надыме.

Фото: Алексей Тихомиров, паблик "В Салехарде". Затмение в Лабытнанги.

Фото: Юлия Мелехина, паблик "В Салехарде". Затмение в Салехарде.

Фото: Ирина Ремес, паблик "ГОРОРО | Новый Уренгой". Затмение в Новом Уренгое.

Не остался в стороне и Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги). Его специалисты также поделились своими наблюдениями. Ученые сняли видео, на котором отлично видно перекрытую Луну, даже не взирая на пасмурное небо.

Кстати, некоторые жители задались в комментариях вопросом, почему затмение называется кольцевым. Ответ очень прост: во время затмения Луна находится очень далеко от Земли, и ее тень не касается поверхности планеты. Луна проходит по диску Солнца, но не закрывает звезду полностью, а только на 94 процента, из-за чего и появляется тонкий ободок, похожий на кольцо. Небо при этом остается светлым.