На Ямале во второй день лета выпал сильный снег

Фото: 254demon Instagram Фото: соцсети

Лето на Ямале началось, как это не странно, с зимних осадков: 2 июня в нескольких районах округа выпал самый настоящий снег. А именно белая пелена накрыла Салехард, Новый Уренгой, а также Тазовский и Ямальский район. Местные жители засняли снегопад на видео, после чего выложили ролики в социальные сети.

Фото: Наталья Палыпив Instagram Фото: соцсети

На кадрах видно, как поверхность земли покрывает толстый снежный слой, а кое-где даже виднеются сугробы. Ямальцы разгуливают по улице в зимней одежде и шапках. Сам же снегопад продолжает идти до сих пор, удивляя жителей размером осадков и их большой численностью.

Фото: eqoist777 Instagram Фото: соцсети

Температура воздуха на Ямале опустилась ниже ноля. В течение следующей недели днем ожидается +2, +3 градуса, а ночью от 0 до -1. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время выше 4 градусов тепла ожидать не стоит. Порывистый ветер поднимется до 18 м/с, а в субботу жителей снова ожидает мокрый летний снег. Такая погода продержится на Ямале до конца недели.