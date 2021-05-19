«Злые и не отдохнувшие»: медиков салехардской больницы хотят перевести на шестидневную рабочую неделю

Горожане отреагировали на новость неоднозначно Фото: Ольга Крыльцова

В Салехардской ОКБ назревает бунт среди врачей! Дело в том, что медики недовольны возможным переходом на шестидневную рабочую неделю.

- В нашей больнице опять беспредел! Заключается он в том, что нас переводят на шестидневную рабочую неделю, мы теперь будем работать на час меньше, а в субботу дорабатывать. Теперь подумайте, как мы злы и не отдохнувшие будем работать и принимать пациентов, - написал анонимный пользователь в паблике «Подслушано в Салехарде».

Горожане отреагировали на новость неоднозначно. Кто-то осудил такое решение, назвав его неправомерным, а кто-то поддержал данную инициативу.

- Кто курирует медицину в нашем регионе? Вы с ума сошли? Врач должен отдыхать! А если нет, то получите равнодушного андроида, отрабатывающего положенное время, - написал местный житель Владимир.

Туже мужчину поддержала его землячка Любовь. По словам женщины, из больницы уже ушли почти все квалифицированные врачи. Кроме того, обстановка в коллективе сильно нездоровая, а это сказывается на пациентах.

- Если бы шевелились вовремя, то и шесть дней бы не работали. Хорошо сидеть на ставке и принимать процентов по положенному времени, если учесть качество оказываемой помощи некоторым медперсоналом, то это вполне ожидаемо, - отметил Иван.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в окружном департаменте здравоохранения, сейчас рассматривается поэтапный переход работы отделений и служб окружной больницы на шестидневную рабочую неделю. Если решение будет принято, то суббота станет рабочим днем в поликлинике.

Также в ведомстве уточнили, что данная инициатива рассматривается по просьбе салехардцев, которые отправили запрос в органы здравоохранения об увеличении времени приема специалистов. Горожане выразили желание попадать к врачам в выходной день.