«Температура под 40 и лихорадка»: в Муравленко ребенок попал в больницу после прививки, сделанной в детском саду

Ребенку вызвали скорую помощь. Фото: Ольга Крыльцова

Житель Муравлено пожаловался на детский сад «Олененок», в который ходит его сын. По словам отца, мальчику поставили прививку, после которой у него поднялась температура и началась лихорадка. Сейчас малыш находится в больнице.

- Родители, будьте бдительны! В детском садике «Олененок» ставят прививку всем без разбора. Мой ребенок пошел в садик 11 мая после продолжительной болезни, жена отдала справку о закрытии больничного, но у ребенка еще был остаточный кашель. А 14 числа ему делают прививку от ветрянки, хотя после болезни этого делать нельзя, так как иммунитет слабый, но им на это наплевать. Как итог, ребенка забрала скорая: температура под 40 и лихорадка, - написал разгневанный отец в паблике «Муравленковский день».

Также мужчина добавил, что врачи, приехавшие на вызов, рассказали, что делать такую прививку можно не раньше, чем через месяц после выздоровления.

Горожане, узнав о случившемся, поддержали родителя, посоветовав не оставлять виновников безнаказанными.

- Увольнять с занесением в трудовую, - предложил местный житель Ренат.

- Подавайте на этого медика в прокуратуру, пока быстро все не замяли, - написала Татьяна.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал в городской администрации, в случившемся предстоит разобраться руководителю сферы здравоохранения.

Не осталась в стороне и Муравленковская городской больнице. Там началась служебное расследование.

Что касается дошкольного учреждения, то его руководство сообщило, что не принимает решений по поводу прививок. Все вопросы по этому инциденту необходимо задавать медицинскому работнику.